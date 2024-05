Beatles-film kommer ut av sin egen mørke skygge

---

FILM

6

Let It Be

Med: The Beatles

Regi: Michael Lindsay-Hogg

Disney+

---

Dokumentarfilmen «Let It Be» viser oss The Beatles mens de spilte inn sitt neste siste album, det aller siste som ble utgitt. I etterdønningen etter splittelsen ble filmen nærmest avskrevet av både gruppa og deres store publikum. Et unnselig punktum for en av popmusikkens mest fantastiske fortellinger. Når den nå endelig kan sees igjen er det i et nytt og skinnende lys, i dobbel forstand.

Hvordan «Let It Be» fikk et rykte som en «trist» film er det vanskelig å forstå nå. Kanskje var det fordi den kom rett etter bruddet, da savnet av gruppa i seg selv var sårt for mange. Filmen viser jo for det meste et band i godt humør, med John og Paul som en usedvanlig dynamisk duo, riktignok med George litt på utsiden, og tålmodige Ringo som er med på det meste. «Let It Be» som film er bare full av spilleglede, og gleden av å høre godt spill.

Da jeg hørte om planen om å relansere «Let It Be» forsto jeg ikke helt poenget. I 2021 kom den åtte timer lange TV-serien «Get Back» der regissøren Peter Jackson hadde tilgang til alt råmaterialet fra 1969, og klippet dette sammen til en særdeles spennende fortelling om noen hektiske uker i gruppas siste år. Regissøren Michael Lindsay-Hoggs opprinnelige «Let It Be» ble bare 80 minutter lang. Til dokumentarfilm å være var den forbausende fri for kontekst. Mange av sekvensene som i «Get Back» oppleves som de mest dramatiske hadde ikke vært med i «Let It Be» i det hele tatt. Til gjengjeld er det mange fine musikkklipp i «Let It Be» som ikke ble brukt i «Get Back».

«Let it Be» en så godt som en ren musikkfilm der vi ser The Beatles som spiller sammen. Vi får ikke vite at meningen var å øve fram mot en TV-konsert, gruppas første opptreden sammen på fire år. Hvilke sanger, eller hva slags konsert, var det ingen som hadde tenkt på. Vi blir spart for den herlige, kontinuerlige forvirringen om hva det var gruppa egentlig ville. Etter alt vi vet fra «Get Back» savnes forklaringene på det vi ser i «Let It Be», hvordan alle disse sangene kommer ut av ingenting på noen uker, spesielt hvordan sangen «Get Back» plutselig «oppstår», George Harrison som slutter og forsvinner i flere dager, Billy Preston som kommer inn på orgel og får opp entusiasmen, og til slutt, den historisk viktige innsatsen fra støtteapparatet for å holde politiet unna mens The Beatles gjør sin aller siste opptreden sammen, på kontoret til Apple-bygningen i London.

– Jeg synes ikke «Let It Be» som film fortjener det miserable ryktet den har. Jeg har snakket mye med Michael Lindsay-Hogg om hvordan det var, han har fortalt om hvordan gruppa blandet seg inn, hver for seg, og at han ikke fikk ta med at George slutter, fortalte Jackson oss i et nettmøte før premieren på «Get Back». Han var full av respekt for sin forgjengers grunnarbeid. Nå begynner «Let It Be» med en «samtale» mellom de to regissørene, der de utdyper arbeidet sitt. Peter Jackson har selvfølgelig brukt hele sitt tekniske apparat til å gi filmen en ny overhaling av både lyd og bilde.

Det bidro nok til den negative oppfatningen av «Let It Be» at Yoko Ono alltid sitter der i sirkelen som spiller sammen. Det ser vitterlig ut som hun «passer på». I «Get Back» får vi derimot høre Paul McCartney si at det kommer til å høres idiotisk ut om folk om 50 år skal tro at The Beatles ble oppløst «fordi Yoko kom og satte seg på en forsterker». I stedet spiller han trommer med stor glede i et løst øyeblikk der Yoko Ono gjør det Yoko Ono gjerne gjør med mikrofonen.

Kanskje var «Let It Be» begynnelsen til slutten for The Beatles, men de hadde det tilsynelatende ganske fint sammen så lenge arbeidet varte. Filmen viser i alle fall ei gruppe i formidabel fin flyt. Fire musikere (og Billy Preston) som trivdes så godt samme at de etterpå gikk rett videre og spilte inn mesterverket «Abbey Road».

Helt til slutt, etter at de har spilt «Get Back» en siste gang der oppe på taket, kommer John Lennon med disse berømte ordene: «I’d like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we passed the audition». Gjensynet med «Let It Be» bare forsterker inntrykket av at opptaksprøven var bestått med glans.

«Let It Be» strømmes på Disney+. Her er også «Get Back»-serien fortsatt tilgjengelig.