Jazzhistorie i levende live

Karin Krog

Live

Meantime

---

Selv om den norske jazzhistorien ikke begynner med Karin Krog er det hun som får symbolisere starten i NRKs fine TV-serie «Jazzeventyret». Det mest bemerkelsesverdige er at hun nå, snart 70 år etter scenedebuten, 60 år etter den første langspillplata, mellom 30 og 40 album senere, kommer med sitt første konsertopptak. Som vanlig på sitt eget plateselskap.

Karin Krog har laget noen av de mest grensesprengende platene i den norske jazzhistorien. Denne er i den andre enden av spekteret, i en stil de aller fleste vil oppfatte som behagelig underholdende. Man kan alltids mene at et konsertalbum som dette ikke er en viktig utgivelse i den nevnte jazzhistorien, men det er likevel en fornøyelse å høre på.

Karin Krog synger med den lille grupperingen som ofte kaller seg The In-Between Times, med Staffan William-Olsson (gitar) og Terje Gewelt (bass). Veteraner på den norske jazzscenen (selv om førstnevnte egentlig er svensk). De tre har opptrådt sammen i 15 år nå. «Live» er ikke et helt ferskt opptak, spilt inn som det er på klubben Blå i 2019. Men jeg har sett Krog og bandet hennes på scenen flere ganger etter dette, og kan bekrefte at de fortsatt svinger godt sammen. Stemmen hennes høres like overbevisende ut etter alle disse årene, gitarspillet til William-Olson er krystallklart og kreativt, bassen til Gewelt mer diskret, men sikkerheten selv.

Settet starter med Joni Mitchells «All I Want». Tolkningen er sublim, med fraseringer som skiller den godt fra originalen, og tekstlinjer som Krog ertende småprater mot slutten. Plata fortsetter med en blanding av standardlåter og hennes egne sanger. Noen av dem skrevet sammen med hennes mann John Surman, som også står oppført som produsent (vi minner om Surmans nye album som kom i vinter). Deres åtte minutter lange komposisjon «Canto Mai» er like livlig språklig som i leken med latinamerikansk takt og tone.

Den mest kjente sangen kommer til slutt, Cole Porters «Everytime We Say Goodbye». «When you’re near/There’s such an air of spring about it» synger hun, og sånn er det å høre Karin Krog i disse sangene. Våren kommer i år også.