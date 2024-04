Nytt jazzeventyr med Jaga og KORK

Etter den lovpriste serien «Jazzeventyret» tar NRK jazzen tilbake til samtiden. At serien ble så fin som den er handler mye om alle de spennende arkivklippene som var tilgjengelige fra NKs arkiver. For at historien skal fortsette er det viktig at nye opptak kommer til, at dokumentasjonen over en ny gullalder ikke bare blir korte snutter filmet i høydeformat med mobiltelefon.

Musikktilbudet i NRK bedret seg vesentlig under pandemien, og er opprettholdt i årene etterpå. Mye av dette dreier seg rundt Kringkastingsorkestret, som kan brukes til det meste. Nå kommer serien «KORK Jazz», med seks programmer, seks helt forskjellige uttrykk for jazz. Dette er attpåtil hele konserter, rundt 80 minutter lange.

I år er det 30 år siden den spede starten til Jaga Jazzist. De var fortsatt i tenårene da Martin Horntveth og Ivar (Ravi) Chr. Johansen fikk med seg stadig flere venner i det som ble en av de mest innflytelsesrike gruppene i Norge i det nye århundret. Martins lillebror Lars var bare 14, men ble senere den som komponerte musikken i gruppa. De har sin selvfølgelige plass i episode 4. av «Jazzeventyret», som en av de viktigste aktørene under den store omveltningen mot slutten av forrige århundre. Jaga Jazzist er et lite eventyr i seg selv.

Mathias Eick var tilbake med Jaga Jazzist for konserten med KORK. (@Ihnebilder/Ihne Pedersen)

I Store Studio er det dagens utgave av gruppa som spiller opp, åtte medlemmer og Mathias Eick tilbake i rekkene for anledningen. Jaga står for lydbilder i widescreen i utgangspunktet, og med KORK i ryggen sprenger de nye grenser for seg selv. De er mange i begge leire, og det kunne lagt til rette for et salig rot. Men lydbildet er dynamisk så det holder, spesielt i glansnummeret «Tomita».

Låtene til Jaga Jazzist er så innholdsrike, varierte, skiftende og utfordrende at de er symfoniske i en større mening enn at de bare framføres med stort orkester. Ikke bare, bare det forresten. Seremonimester Martin Horntveth er tydelig takknemlig for å få spille sammen med orkesteret som «alle» unntatt dem har opptrådt med før. De to partene i saken utfyller hverandre flott, uten å gå i veien for hverandre. Sjansen for at dette også blir bra på TV regner jeg som ganske god.

Programmet med Jaga Jazzist blir tilgjengelig 26. april. Allerede ligger tre andre programmer i NRK-spilleren: Eyolf Dale Trio (på lineært TV 19. april), gitaristen Hans Mathisen med bl.a. Petter Wettre, Arve Henriksen og Bendik Hofseth (10.05) og Susanna Wallumrød («Baudelaire og KORK») (31.05). Det kommer også konserter med Jan Erik Vold (03.05) og gruppa Ny Bris med Dag Arnesen og Elisabeth Lid Trøen (24.05). Jazzeventyret fortsetter, i levende live.

Eyolf Dale Trio, med Per Zanussi og Audun Kleive, og KORK i Store Studio. (Anja Aubert Bang/NRK)