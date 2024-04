– Slapp av kis. Vi trenger ikke bassist

Svært mange bassister har spurt om å få spille i den trondheimsbaserte hardcoreduoen Barren Womb i årene opp gjennom. Men duoen avviste alle. De lager nok støy som to.

«Chemical Tardigrade» er Barren Wombs sjette utgivelse, i tillegg til en haug av sideprosjekter fra begge bandmedlemmene. Og på det sjette smalt det. Metal Hammer ga nest beste score. Dagsavisen flesket til med en sekser, og de fleste andre med femmere på terningen.

– Beklager sportsspørsmålet, men hvordan kjentes det?

– Man trenger i alle fall ikke å gå ned i kjelleren for å hente krefter, som de gjør i sporten. Det bare kommer av seg selv, sier Tony Gonzalez.

Han utgjør den ene halvdelen av duoen, som er vokal og gitar. Gonzalez er opprinnelig fra Narvik, men har bodd i Trondheim i en årrekke.

Dagsavisens kulturredaktør Mode Steinkjer begrunnet sekseren med at bandet lett kunne sprengt bunkersveggene til Dora innenfra om de hadde villet, og la til at det var «bandets mest skarpskårne blylodd til dags dato, et bud om apokalypsen pakket inn i et seigt skinn av satirisk giftslagg». Ikke småtteri.

– Det er jævla mye arbeid å gi ut et album, i alle fall sånn som vi jobber, som gjør mesteparten selv. Den jobben er koselig, men den føles en del lettere når det viser seg at andre synes dette er kult også, sier Gonzalez.

Makkeren hans på trommer og vokal, Timo Silvola, ble født i Finland, men som hadde noen unge år i Tromsø før han ble trondhjemmer. Han forteller at det har vært noen timer investert.

– De terningkastene kommer ikke av seg selv – man må trøkke skiva oppi trynet på folk.

Hardcoreduoen Barren Womb fikk terningkast 6 av Dagsavisen for sitt siste album. (Kari Kristensen)

Hommage til husokkupasjon

Nå er duoen akkurat hjemme etter Europa-turne. På spørsmål om det var punkeruta duoen turnerte, får vi til svar at alle ruter er punkeruter om man har lyst til at de skal være det. Silvola og Gonzales har turnert på kontinentet tidligere, men denne gangen er det litt oppgradering. Det er fortsatt soving på sofaen hos folk i tillegg til hosteller og moteller. Men nå er sofaene renere og penere. Kjentfolkene er blitt voksne.

– Det er ikke en squat mer. Ikke det at vi ikke digger squats, legger Gonzalez til.

Apropos squats, som betyr okkuperte hus. Dagsavisen møter så klart Barren Womb i den okkuperte bydelen Svartlamon i Trondheim – noe annet ville vært uhørt.

En av singlene på «Chemical Tardigrade», «Squat Walker» ble sluppet med en lengre dokumentarvideo som en hommage til kampen for Svartlamon. Dokumentaren er blitt vist på flere dokumentarfestivaler.

«They say that there’s nothing to save here, but they’re wrong. Stop looking for reasons to quit, and find ones to go on», synger Gonzalez i låta.

– Låta ble en hommage til Svartlamon etter at den var spilt inn. Det var aldri en tanke om det da den ble skrevet. Det var for en gangs skyld en positiv låt om kamp, sier Gonzalez.

– Til vanlig skriver vi jo låter om at alt er dritt hele tida, sier Silvola med et flir.

– Men det viste jo seg at teksten passet som hånd i hanske til Svartlamon, sier Gonzalez.

Dokumentaren er laget av Carl Christian Lein Størmer, som forelsket seg i Svartlamon første gang han var på besøk. Siden da har han kommet tilbake, og aldri beveget seg andre plasser i Trondheim enn Østbyen.

– Kommentarbiten er random. Vi bare sendte Størmer ut med den lokale punkeren Olav, og de snakket om Svartlamon. Alt er one-take. Dogmefilm, forteller Silvola.

Den finsk-norske rockeren synes Svartlamon er det mest unike Norge har – både som boligstiftelse og alternativ kulturområde.

– En egalitær by i byen! Ganske sykt, skyter Gonzalez inn.

– Flere mennesker trenger å vite om dette. Og vite at det er en kamp mot politikere og pengekrefter som ikke skjønner at dette er en viktig del av Norges historie. Det må settes pris på, sier Silvola.

Timo Silvola (trommer/vokal) og Tony Gonzalez (gitar/vokal) i Barren Womb. (Hanna Fauske)

Beatles

– Apropos politikk. Dere gir tydelig beskjed i Beatles vs. Stones-debatten med «Don’t Gimme Shelter, give me Helter Skelter» på låta «D-Beatles», eller var en av dere bare veldig fjern og syntes det var en bra setning (som det jo er)?

– Jeg tror det er det siste, sier Gonzalez, ler høyt, og fortsetter:

– Vi liker Stones, men det må bli Beatles, sier Gonzalez.

– Mens vi er inne på det: Blur eller Oasis?

– Blur.

– Pulp eller Suede?

– Ingen.

Sex Pistols eller The Exploited?

– Pistols.

Thin Lizzy eller Iron Maiden?

– Maiden.

Timo Silvola og Tony Gonzalez utgjør hardcoreduoen Barren Womb. (Kari Kristensen)

Egen sjanger

– Hva har inspirert dere til denne skiva?

– Jeg vet da faen hva som er inspirasjon. Det bare oppstår. Det er vår tolkning av moderne støyrock. Det skal være seigt, noen ganger kjapt og støyete, sier Silovla.

– Det er rock, det skal ikke være så jævla kalkulert. I og med at vi bare er to, så begrenser det seg litt hvor mye vi kan orkestrere, sier Gonzalez.

– Har dere laget dere en egen sjanger?

– Ja, jeg tror det, sier Silvola.

– Jeg tror vi tidligere var livredde for å touche innom de meste harry greiene fra nittitallet, men nå gir vi faen i det, vi liker jo det, sier Gonzalez.

– Tidligere album har vært en slags overlevelsesguide for vanlige folk. «Be kind, have fun and try not to die», liksom?

– Det er fortsatt i samme gata. Nå har vi gått mer inn i historier om personer i samfunnet som holder på å rakne. Vi peker mindre på det som er dumt og feil, og beskriver håpløsheten i stedet, sier Silvola.

– Noen ganger er det pain in the ass å skrive tekster. Denne gangen satt vi sammen og skrev alle tekstene, og jammet samtidig. Vi kjenner hverandres musikalske univers godt nå. Men det kan også bli farlig, fordi vi blir for komfortable med hverandre, sier Gonzalez.

Europa-turné med Murder Maids

Duoen gjør seg straks klare for Norges-turne.

– Hva er det beste som har skjedd på turneen?

– Jeg synes bare det var jævlig rått å få henge ut med Murder Maids i to uker, sier Gonzalez.

Gonzalez sikter til den unge trondhjemske punk-kvintetten som fikk iTromsøs rockeanmelder Egon Holstad til å gå av skaftet og trille sekser da de ga ut debutalbumet «Knives out» – som europaturneen ble gjennomført sammen med.

– Vi er blitt kjent med dem, og hengt en del. Kanskje fordi vi begge er signet på Fucking North Pole Records. Hvorfor ikke bare dra på turne sammen? Det var helt naturlig. De er så engasjerte. Så vi ba dem bare slenge seg med. De gjorde det jævlig bra, sier Silvola.

– De la lista forbanna høyt fra dag en. Det er veldig viktig at de er gode gutter som er på samme label som oss – men det er desto viktigere at de spiller veldig bra musikk. Og det er kult å kunne representere hjembyen i Europa, sier Gonzalez.

Murder Maids på Bylarm. (Mode Steinkjer)

– Vi vet at dere er mot systemet og alt det der. Men er dere klare for litt mer anerkjennelse og pop og stas nå, etter de gode anmeldelsene?

– Vi er ikke så anti-bransje, vi er bare stolte av undergrunnen. Og vi er kjempefornøyde med å være signet på Fucking North Pole Records, sier Silvola, og blir avbrutt av Gonzalez som gjerne tåler litt mer bransje, for å få råd til å kjøpe en sykkelbåt.

Timo Silvola (trommer/vokal) og Tony Gonzalez (gitar/vokal) i Barren Womb. (Hanna Fauske)

Turen går også til Nord-Amerika i løpet av sommeren. Duoen skal spille på bransjefestivalen North by Northeast (NXNE) i Toronto i Canada. Den lignende bransjefestivalen i USA, South By Southwest (SXSW), fikk over femti artister til å trekke seg tidligere i år etter at det ble kjent at de var tungt sponset av den amerikanske hæren.

– Vi tenkte på det. At om det viser seg at NXNE er sponset av det canadiske militæret … Hva faen har canadierne noensinne gjort galt? De har jo sånne Mounties som skyter grizzlybjørner. Det får gå altså, sier Silvola.

Best som to

For uten å skrike og lage støy og gode melodier, jobber Silvola som vinkelner på en ganske fiffete plass. Gonzalez holder på å gjøre ferdig masteren sin i anvendt etikk, og jobber fulltid på Eplehuset. I tillegg til jobbene, ligger de heller ikke på latsida når de ikke er Barren Womb heller. Silvola har «true norwegian black grass»-bandet Twin Serpent på si, hvor han «vrenger banjoen», mens Gonzalez har americana-prosjektet Velcro Dog. Og begge er med på hverandres sideprosjekter.

– Vi er hel-liter’n og halvliter’n, sier Gonzalez.

– Vi savner ikke så mange andre når vi to er sammen. Det var mange bassister som kom og ville være med i Barren Womb opp gjennom årene. Jeg sa bare «slapp av kis. Vi trenger deg ikke», avslutter Timo Silvola.

Barren Womb spiller på Vaterland fredag 5. april. For full turnéoversikt og datoer i blant annet Trondheim, Bergen, Stavanger, se hjemmesiden her.

