Deilige billigburgundere

Vinhuset til familien Lequin-Colin ligger i Santenay i den sørligste delen av Côte de Beaune i Burgund. I området eier de 10,5 hektar vinmarker, der flere av dem er blant de aller beste vinmarkene i Chassagne-Montrachet. I dag er det François Lequin-Colin som eier og driver vingården som har laget biodynamisk vin siden 2010.

Det beste med vinene til Lequin-Colin er at de alltid har vært hyggelig priset. Det gjelder særlig for de rimeligste vinene som Bourgogne Cote d’Or og Dom. des Crêts Mâcon L’échenault de Serre som begge er inne på polets basisutvalg. Sistnevnte er et prosjekt mellom François Lequin-Colin og vennen Matthieu Ponson, der de kjøpte opp eiendommen i Mâcon i 2013, og har laget supre burgunderkjøp herfra siden 2014.

Mens vi er inne på gode hvite burgunderkjøp tar vi også med oss Couvent des Jacobins, en meget bra vin fra Louis Jadot, som er inne på basisutvalget i 2022-årgangen.

Blant ukens viner er også Ampeleia Unlitro. Vinen er laget i Toscana av druer som er mest vanlige i Sør-Frankrike og tappet på literflaske. Resultatet er en lett, saftig og naturlig vin perfekt til pizza og pasta.











7690101 Dom. des Crêts Mâcon-Chardonnay L’échenault de Serre 2021 ((Burgund, Frankrike) kr 279,90 (89 poeng) (BA)





Har middels kraftig gulfarge og luker av modent eple, tropisk frukt, sitrus, mineraler og forsiktig fatpreg. Har bra konsentrasjon og smaker av eple og sitrus sammen med tropisk frukt, litt fat og fint mineralpreg før den runder av syrlig og godt.











4907201 Lequin-Colin Bourgogne Cote d’Or Chardonnay 2022 (Burgund, Frankrike) kr 289,90 (88 poeng) (BA)





Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus og eple sammen med tropisk frukt og noe fat i lukten. Har nokså bra konsentrasjon og smaker av sitrus og tropisk frukt sammen med fint integrert fatpreg før den runder av med nydelig syre.











4570801 Louis Jadot Bourgogne Couvent des Jacobins Chardonnay 2022 (Burgund, Frankrike) kr 264,90 (88 poeng) (BA)





Har middels kraftig gulfarge og lukter av sitrus, eple, tropisk frukt og nokså forsiktig fatpreg. Er middels fyldig og smaker av sitrus, eple og fersken sammen med fint integrert fatpreg før den avslutter syrlig og godt.











615001 Ampeleia Unlitro 2022 (Toscana, Italia) kr 279 for én liter (88 poeng) (BU)





Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av kirsebær sammen med lyngblomst, urter og krydder. Har middels fylde og smaker av krydret kirsebærfrukt sammen med litt mineraler før den avslutter med noe tannin og herlig syre.





Ukens anbefaling:







1197301 Villa Cafaggio Chianti Classico 2020 (Toscana, Italia) kr 224,90 (87 poeng) (BA)





Cafaggio byr på et meget bra Chianti-kjøp som er laget av 100 prosent sangiovese som har fått 12 måneders lagring på store eikefat. Har middels kraftig rødlilla farge og lukter av mørk kirsebær- og morellfrukt sammen med tre og lær. Er nokså fyldig og smaker av syrlig kirsebærfrukt sammen med noe tre og mineraler. Avslutter med en del tannin og nydelig syre og er en perfekt vin til påskelammet når den tid kommer.

