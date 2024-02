Fornyet styrke hos Habibi

---

5

Habibi – palestinsk restaurant og café

Møllergata 10, Oslo

Kontakt/booking: habibi.no

Mat 5

Meny 5

Miljø 4

Service 4

Prisnivå 5

---

«Du får styrke og frelse hos Mohammed, på Habibi Café», synger Bjølsen Valsemølle på albumet de oppkalte etter Oslos lille flik av Palestina. Om det er et spisested i Oslo som føles relevant utover selve maten i disse dager, må det være Habibi. Palestina-plakatene henger på veggene, menyen er basert på maten som kommer fra det som nå er en krigssone med ufattelige lidelser blant de sivile.

Den nevnte sangen «Mohammeds Café» handlet om fristedet Bjølsen Valsemølle oppdaget for mange år siden, drevet av Mohammed Ahmed, den gang flyktning fra Gaza-stripen som på 1990-tallet åpnet et spisested der han serverte klassiske spesialiteter fra Palestina og Libanon, tilberedt på samme vis som han hadde vokst opp med i Gaza. Fortsatt er Habibis Mezah og kebaber så autentiske at det ikke finnes maken i byen.

I snart tre tiår har Habibi flyttet rundt omkring strøket rundt Youngstorget og Storgata, og de siste årene har den ligget i et trangt lokale i Strøget-passasjen. Men nylig gikk et underlig flyttelass som med hånd- og trallekraft beveget seg noen hundre meter rundt et par hjørner. Neste da åpnet de i et helt nytt lokale. Palestina og USA har ikke alltid vært bestevenner, så at Habibi gjorde en nattlig «take over» i lokalene hvor den «irskamerikanske» sportsrestauranten O’Learys holdt til i Møllergata, er egnet til å lokke fram smilebåndet.

Habibi har flyttet inn i nye store lokaler i Møllergata. De serverer fortsatt palestinsk mat som varmer. (Byløvene )

Men for Habibi var flyttesjauen en praktisk nødvendighet. De hadde blitt alt for populære og sprengte rammene for hva det gamle lokalet kunne tåle av gjester. Så nå har et populært og kjært spisested flyttet inn i et av byens største sentrumslokaler, og mulig hundrevis av gjester kan meske seg med Mezah, Kofta, Mashawi og Kebab på en gang. Servicen er som den alltid har vært, imøtekommende og vennlig, men travel.

Helt i mål er de ikke. Fortsatt henger det sportsbilder fra «Boston» ved inngangen til toalettene, og inngangspartiet som skilter med både «Sports Bar» og «Habibi» kan forvirre noen hver. I vant stil har ikke Habibi gjort all verdens ut av lokalene bortsett fra å henge opp noen arabiske lamper og store røde plysjtepper og gardiner som skjuler veggene bak. Det store veggmaleriet med påskriften «Make Hummus Not Walls» fra det gamle lokalet er ikke gjentatt i de nye lokale. Ikke ennå, i hvert fall. Men Habibi har aldri vært opptatt av interiør og design utover det helt nødvendige.

Gaza Kebab på Habibi. (Byløvene )

Så da snakker vi fortsatt brune bord uten duk og enkle lysestaker med levende lys. Lokalet de har tatt over gir mye i seg selv. Det er mørkt og intimt tross størrelsen, og her er det «nye» bord og stoler, god plass med mange avlukker og nivåer – og en stor bar. Og viktigst, kjøkkenfasiliteter av et helt annet kaliber enn det de hadde fra før. Ut med amerikanske burgere, inn med levantinsk Baba Ghanuj.

Habibis kjøkken har til tider vært litt som en berg-og-dal-bane, men nå er det tilbake på sitt beste. En liten, men fyldig meny, null innovasjon og utvikling, men så er det heller ikke det folk kommer hit for. Den palestinsk-libanesiske restauranten har vært et landemerke i Oslo i tre tiår snart, og har overlevd alle trender og konjunktursvingninger på ren trass og med de samme rettene.

Her bestiller man mezah fordi man vil ha den akkurat sånn, de små skålene som i denne cafeen er karakteristisk palestinske, med hummus, hvitløkssalat, krydra kjøttboller, oksekjøtt og lam, Baba Ghanuj og selvsagt pitabrødene. 299 kroner for kjøttvarianten og 289 for vegetarvarianten er heller ingen ublu pris. Både okse- og kyllingkjøttet er saftig og mørt, og vi skraper de gode smakene fra skålene med pitabrød med hvitløk og urter. Dette er fellesmat og delemat.

Habibi serverer store tallerkener og skåler med palestinsk mat. (Byløvene )

Litt stivere priser er det om man ønsker «lokale» drikkevarer. En flaske 0,33 Beirut Beer koster 130 kroner, mens en halvliter vanlig Ringnes koster 110. Det er innafor. En flaske italiensk rødvin, en Barbera, koster 620 kroner. De libanesiske vinene, som en flaske Chateau Musar fra Bekaadalen, er derimot oppe i hele 1190 kroner.

Men alt kan deles. Herfra går man ikke sulten hvis man i tillegg til en variant av mezah og små enkeltretter kjøper en Gaza Kebab eller en tallerken Dønner Kebab, som den heter på Habibi. Også begge disse rettene koster 299 kroner, og de gode og lune smakene av krydder og urter dominerer. Det kvernede oksekjøttet i Gaza-kebaben er krydret akkurat som det skal, og det er rikelig av det. Sammen med frisk salat, en tzatziki med passe sting og bulgur som har passe fast konsistens uten å være tørr. Nye lokaler og et nytt Habibi gir åpenbart fornyet styrke også til Mohammeds Café.