Gourmetkokken Lukasz Brekke gjorde som i TV-suksessen «The Bear».

BERGEN/OS (Dagsavisen): – Jeg lager en wagyu-burger til deg, jeg, sier gourmetkokken Lukasz Brekke og fyrer opp stekeplaten inne i den trange matvognen.

Samtidig finner han fram syltet rødløk, fersk hjemmelaget sylteagurk og en spruteflaske med dressing etter egen oppskrift. Det eksklusive burgerkjøttet freser på platen, mens ventilatoren suger opp aromaene og slipper dem ut over en parkeringsplass i Os utenfor Bergen.

Tidligere har 37-åringen stått i kjøkkenet på Michelin-restauranter som Bagatelle og Noma. Nå står han her i denne matvognen han kaller «Gatefat» og lager gatemat til osingene. Ved siden av har han enda en matvogn, «Lunsj Ekspressen», hvor han selger baguetter.

Kjenner seg igjen

En kan fort bli fristet til å sammenligne Brekkes arbeidsliv med handlingen i seersuksessen «The Bear» på Disney+. Rollefiguren Carmen «Carmy» Berzatto dropper jobben som stjernekokk i en Michelin-restaurant, til fordel for en liten loslitt sjappe som serverer sandwich til folket. Men den klassiske arbeidermaten får ingen stemoderlig behandling på kjøkkenet. Snarere tvert imot. Carmy legger hele sin ære og kunnskap i å gjøre sandwichene til en gastronomisk opplevelse.

– Ja, jeg kjenner meg litt igjen i «The Bear», både i Carmy og livet rundt ham. Det blir en påkjenning å jobbe så hardt, og det går utover privatlivet, medgir Brekke.

Og som Carmy har Brekke høye ambisjoner for hurtigmaten sin.

– Med unntak av brødet, lager vi alt fra bunnen av; langtidsstekt biff, svineribbe, hjortelår, fermentert kål, stekte grønnsaker og dressingene, lister han opp.

De to mest populære baguettene: «Cheesy biff» og «Svineribbe style». (Privat)

Trøffel på burgeren

Baguettene hans skal nemlig ikke være som dem man finner innpakket i plastikk på bensinstasjonen like nedenfor matvognen. De skal være av ypperste klasse. Det betyr at slapp paprika, ost og skinke er bannlyst, her er det bare råvarer verdig en gourmetrestaurant som får plass i baguettekløften.

De samme reglene gjelder gatematvognen, der for eksempel pommes fritesen får et sjenerøst dryss av trøffel. Brekke henter fram den eksklusive soppen fra kjøleskapet og rifler til over den ferdige wagyu-burgeren også.

– Sånn, nå må du kose deg, sier han fornøyd, og serverer den i en burgereske.

Luksusburger med wagyubiff og trøffeldryss er servert. (Birthe Steen Hansen)

Praksis på Noma

Den polsk-norske kokken vet å sette pris på kulinarisk raffinement. Før han startet opp baguette-hiten i 2021, hadde han tilbakelagt en imponerende karriere over kjelene. Læretiden tidlig på 2000-tallet startet på restauranter og hoteller, før han endte opp på «fine dining»-restaurantene Straen og Nero i Stavanger under studietiden. På de nå nedlagte spisestedene fant han sitt kall.

– Jeg fikk oppleve hvordan gourmetmat lages, og ikke bare lese om det, slik jeg gjorde tidligere. Der var det smaksmenyer og to-tre kokker med 30 gjester, det hadde jeg ikke sett før. Jeg fikk ambisjoner om å oppnå store ting og ønsket å gjøre mer, bli best i alle sammenhenger, minnes han.

For å bli best, måtte han omgi seg med de beste. I 2009 begynte han å selge seg inn til en ettertraktet læreplass ved den danske stjernerestauranten Noma, som da lå på tredjeplass over verdens beste restauranter.

– Etter nesten et år med mailer fram og tilbake til soussjefen, fikk jeg plass.

Viste fram det han kunne

Idet han trådde over dørstokken i februar 2010 var det som å komme inn i en annen verden.

– Det var en ny åpenbaring. Å jobbe der var ganske hardt, spesielt når en ikke er vant til slikt press. Arbeidsdagen begynte klokken 09.00 og vi var gjerne ferdige ved midnatt. Lørdagene var alltid litt lengre, for etter service og vask av kjøkkenet hadde vi prosjektfremvisning. Kokkene skulle presentere en rett de hadde jobbet med over tid. De andre kokkene skulle smake, vurdere og gi kritikk.

Et hyggelig minne fra tiden på Noma. I midten står grunnleggeren René Redzepi med armen rundt skulderen på Brekke til høyre. (Privat)

Den da 23 år gamle traineen ville markere seg, og gjorde et forsøk med sin egen kreasjon.

– Jeg presenterte ulike potetretter. Hele teamet gikk gjennom dem og sa hva jeg måtte jobbe videre med. Siden jeg var ganske ung, og i tillegg trainee, tror jeg de var litt mildere enn de normalt ville vært. Når jeg ser tilbake på det nå, så var det ikke veldig imponerende det jeg lagde. Det var veldig stivt og ikke noe bra. Men det er kult at jeg turte.

Tre måneder inn i praksisen skjedde det som virkelig satte Noma på kartet. For første gang gikk restauranten helt til topps i kåringen av verdens beste restaurant.

– Det var veldig stas. Vi stengte ned hele stedet og gikk ut og skålte i champagne. Dette hadde de jobbet mye for gjennom mange år, og det å få ta del i at de ble best for første gang var gøy.

Ble lei

Full av inspirasjon returnerte den ferske gourmetkokken til Norge den sommeren. Der ventet deltakelse i NM for kokker, hvor han til sammen har deltatt fire ganger. Og med Noma på CV-en var det også enkelt å få seg jobb på Bagatelle i Oslo.

Men til slutt orket han ikke hardkjøret lenger, forteller han. Kokken vendte hjem til Os.

Matvognen i skrikende blått har fått sitt eget hjørne på parkeringsplassen. (Birthe Steen Hansen)

– Jeg trengte mer fritid, og begynte heller å jobbe onshore og offshore med kantinedrift. Samtidig prøvde jeg å få nytt liv i en lokal kafé, men det gikk ikke. Da en kompis ville starte matvogn med baguetter, gikk vi sammen om å investere. Det skulle være et sideprosjekt for min del, men etter hvert kjøpte jeg ham ut og utvidet tilbudet til middag og take away. Det er ofte mer lønnsomt.

Ambisjonen var å lage de beste burgerne, baguettene og tacoen. Det gjenspeiles på menyen der man kan finne fersk kyllingbaguette med karri og mango, brandade med klippfisk eller taco fylt med langtidsgrillet svin.

– Jeg bruker mye av de teknikkene og smakene jeg lærte på Noma og Bagatelle, men tilpasset streetfood-konseptet.

Noma i København har fire ganger blitt kåret til verdens beste restaurant. I tillegg har den tre Michelin-stjerner. (KELD NAVNTOFT/Afp)

Opptur. Nedtur

Ryktet om at det sto en fyr og solgte gourmet-baguetter utenfor Plantasjen fikk osingene til å strømme på. Kunder kom også fra nabokommunene. Men så måtte matvognen flytte på grunn av anleggsarbeid. En litt mindre synlig plass midt i en næringspark gjorde at suksessen stagnerte. Og da bilveien i nærheten ble stengt i en måned etter en vannlekkasje, gikk det enda mer trått. Det så mørkt ut, og Brekke måtte trappe ned på virksomheten.

– Lunsj Ekspressen har nå bare åpent to dager i uken. I stedet legger jeg mer tid i Gatefat-konseptet, og blant annet skal vognen flyttes inn til Bergen sentrum i sommer. Samtidig bygger jeg ut her på parkeringsplassen med et eget produksjonskjøkken.

Det nye produksjonskjøkkenet blir fire ganger så stort som matvognen. (Birthe Steen Hansen)

Opptur, nedtur, opptur. Akkurat som i «The Bear».

– Ja, hehe. Men slik er det gjerne med hype. Det dabber av, før du får anerkjennelse for hva du faktisk lager og folk som er opptatt av kvalitet kommer tilbake.

Selv ble han en feinschmecker i tidlig alder, der han hang i skjørtene til bestemoren i Polen.

– Jeg ville heller hjelpe henne på kjøkkenet, enn å være i garasjen med bestefar. Hver dag stelte hun i stand store måltid og var veldig raus og gjestfri. Jeg har alltid hatt lyst til å bli som henne da jeg ble stor. Hele livet har mat ligget i blodet mitt, og hun er stolt over at jeg går i hennes fotspor.

---

«The Bear»

TV-serien hadde premiere på strømmetjenestene Hulu og Disney+ 23. juni 2022.

Handlingen er lagt til Chicago, der hovedpersonen Carmen «Carmy» Berzatto har arvet en sandwich-sjappe fra sin avdøde bror. Med på lasset følger også en stor gjeld, illevarslende regnskap, nedslitte lokaler og en uinspirert stab. Carmy, som har forlatt en prestisjefylt jobb i en gjennomproff Michelin-restaurant, forsøker å stable sjappa på beina igjen.

Første sesong gikk rett hjem hos både publikum og kritikerne, og serien fikk raskt en sesong nummer to. Tredje sesong er ventet i løpet av 2024.

Dramaserien har vunnet flere Emmy- og Golden Globe-priser, blant annet for beste mannlige og kvinnelige skuespiller.

---

