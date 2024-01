Internasjonal Harry Hole-serie spilles inn i Oslo

Også Netflix-filmen «Troll 2» tilbys millioner.

Norsk filminstitutt (NFI) tilbyr i denne runden totalt 84 millioner kroner i refusjonsramme fra den såkalte Insentivordningen til produksjoner som legger hele eller deler av en film- eller serieproduksjon til Norge. Det er den britiske dramaserien «The Devil’s Star» som får tilsagn på største potten, på 52.875.000 kroner, melder NFI i en pressemelding.

Serien som er basert på Jo Nesbøs krimbok «Marekors» i Harry Hole-serien, har fra før fått refusjonsramme i to andre søknadsrunder. «The Devil’s Star» har dermed fått en samlet refusjonsramme på 93 millioner kroner, som ifølge NFI bidrar til at produksjonen nå blir lagt til Norge i sin helhet.

Harry Hole og Oslo

– Dette blir en stor dramaserie, basert på et Jo Nesbø-univers, som nå blir produsert i Norge. Med denne siste refusjonsrammen har vi muligheten til å legge produksjonen til Norge i sin helhet, som er veldig bra etter en lang periode i 2023 hvor det er har vært urovekkende stille for mange av våre norske leverandører og crew, forteller Tor Arne Øvrebø i Living Daylights Productions, norsk produsent for produksjonen som skal spilles inn i Oslo og omegn.

Målet er ifølge Øvrebø å gjøre opptakene i løpet av 2024 og etterarbeidet i 2025

– Dette vil stimulere norsk filmbransje i over et og et halvt år. Det er mange dyktige folk og spesialisert utstyr i Norge, så nå håper vi å engasjere mange gjennom prosjektfasen, sier Øvrebø.

Handlingen i Nesbøs roman foregår under en hetebølge i Oslo midt i fellesferien, og handler om jakten på en seriemorder. Det er den femte boka med Harry Hole i hovedrollen.

«Troll 2» i Trondheim

Det norske produksjonsselskapet Motion Blur får 11.375.000 til innspillingen av «Troll 2», oppfølgeren til Roar Uthaugs film «Troll» som i sin tid ble overtatt av Netflix. «Troll» er den mest sette filmen på strømmegiganten noensinne med et annet språk enn engelsk.

Roar Uthaugs norske eventyrfilm «Troll» ble en stor Netflix-suksess. Nå lages oppfølgeren. (Netflix/Courtesy of Netflix)

– Vi er utrolig stolte over hva vi fikk til sammen med regissør Roar Uthaug på Troll. Filmen er fortsatt verdens mest sette ikke-engelskspråklige film på Netflix. Vi kan love at «Troll 2» blir et stort eventyr, sier produsentene Kristian Strand Sinkerud og Espen Horn, som går i gang med opptakene i mars.

Uthaug skal også ha regien på «Troll 2», som skal spilles inn i Trøndelag ifølge en pressemelding sist uke fra Trøndelag fylkeskommune, som også bidrar med økonomisk støtte til produksjonen via Filminvest. Blant annet skal det «skytes» scener i Nidarosdomen.





Star Trek

I tillegg til de to store produksjonene som legger innspillingen til Norge, har norske Storm Studios fått tilbud om refusjonsstøtte til etterarbeid på to betydelige internasjonale serieproduksjoner. Storm har fått tilsagn om henholdsvis 10 og 9,75 millioner kroner til å lage spesialeffekter til dramaseriene «Star Trek: Strange New Worlds S3» og «The Last Of Us 2».

Samme selskap har tidligere fått støtte over insentivordningen til tilsvarende arbeid på spillefilmen «Black Panther: Wakanda Forever» og den første sesongen av «The Last of Us» som vises på HBO Max.

– Insentivordningen er med på å åpne døren til et enda større marked som vi ellers ikke ville hatt tilgang til, og den lar oss skalere opp og heve kompetansenivået i bransjen vår. Vi satser på å komme i gang med arbeidet vi skal gjøre på disse to produksjonene Star Trek og The Last of Us nå i første halvår, forteller Thomas Reppen i Storm Studios.

