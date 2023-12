Chris Rea har laget nordmenns favorittjulesang

«Driving home for Christmas» er også en favoritt blant norske radiostasjoner. I 2022 ble sangen spilt mer enn 5.000 ganger ifølge Tono

Undersøkelsen utført av YouGov på vegne av Tono viser at «O helga natt» kommer på andreplass, mens «All I want for Christmas» tar tredjeplassen.

– «Driving Home for Christmas» scorer høyt i alle aldersgrupper, men den yngre delen av befolkningen, fra 18 til 39, har derimot Mariah Careys «All I want for Christmas is you» som sin soleklare favoritt. «O helga natt» topper blant de over 50, sier kommunikasjonsdirektør Willy Martinsen i Tono.

– Vi ser også at fra Trøndelag og nordover er det «Nordnorsk julesalme» som er den klare julefavoritten, og scorer betydelig høyere enn alle andre julesanger. Her er det rett og slett ingen konkurranse, fortsetter Martinsen.

Det er også nyere norske julesanger blant nordmenns julefavoritter.

– Det er veldig hyggelig å se at også nyere norske julesanger har tatt plass blant nordmenns julefavoritter. Blant de 10 høyest elskede julesangene finner vi Trygve Hoffs «Nordnorsk julesalme», Tore Aas og Eivind Skeies «En stjerne skinner i natt» og Amund Enger og Jan Vincents Johannessens «Himmel på jord», sier Martinsen.

