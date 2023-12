Karpe får ærespris

Utdelingen av prisen finner sted i Rokokkosalen på Grand Hotel i Oslo tirsdag.

Wenche Foss’ Ærespris skal ifølge statuttene gå til en person, organisasjon eller institusjon som i sterk grad kan forbindes med den tidligere norske skuespillerens livsglede, formidlingsevne og engasjement – både på og utenfor den kunstneriske arenaen.

– Årets prisvinner har skapt et kompass som peker i alle himmelretninger. De har skapt noe som er større enn seg selv, men som ikke er større enn at hver og en av oss forstår hvor de vil. De har, i løpet av 20 år, klatret stegvis opp til å bli noen av de viktigste formidlerne vi har, skriver juryen i sin begrunnelse for hvorfor Karpe er prisvinner i år.

Den andre prisvinneren, ALPC, er en ideell og ikke-statlig organisasjon på Gazastripen som i snart 50 år har gitt sårede barn og voksne protesehjelp etter krigsskader.

– Hva de står i nå, og hvor mange de klarer å hjelpe under svært krevende forhold, er det vanskelig å forestille seg. Det vi vet er at organisasjonen bidrar til at flere tusen innbyggere i Gaza får gratis hjelp og mulighet for bedre liv, til tross for de ubeskrivelige hendelsene de er utsatt for. Vi håper vårt bidrag denne gangen retter oppmerksomheten mot dem som hjelper og kjemper for bedre liv, skriver juryen.

Prisen er på 100.000 kroner og er siden starten i 2009 blitt delt mellom to mottakere hver gang.

[ Karpe fikk Røde Kors’ ærespris overrakt ]

[ VG: Karpe tjente 150 millioner i 2022 ]