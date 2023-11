Go-Go Gorilla er tilbake

Noen comeback er mer bemerkelsesverdige enn andre. Når det norske rockebandet Go-Go Gorilla med Alex Rosén i spissen gjenforenes fredag 28. juni på neste års Tons of Rock, er det 30 år etter at de ble oppløst etter bare en singel og et album. Og mer oppmerksomhet enn de fleste band kan håpe på gjennom en hel karriere.

Alex Rosén var vokalisten som ble headhuntet til NRK og først U-redaksjonen som stuntreporter. Siden har han gjort en rekke programlederoppdrag og vært med på serier som «Berserk», vært komiker, foredragsholder og forfatter i tillegg til diverse musikalske prosjekter på egen hånd.

– Sirkelen er sluttet – dette blir en plantasje av påfunn! Endelig kan jeg være Alex Rosén igjen – den jeg egentlig er, sier han i en pressemelding fra Tons of Rock.

To utgivelser

Foruten Rosén som villmann i front besto Go-Go Gorilla av Tony Lupo /Geir Emanuelsen på bass, B-Slask/Asle Dal på trommer og Werner Fuzzbulder /Tom Dyring på gitar. Dyring er ikke med når bandet gjenforenes, og skal til neste sommer erstattes av Espen Strøm og Kenneth Amundsen.

Go-Go Gorilla ble etablert i 1990, og det store gjennombrudd var med singelen «Mother Porno», som solgte i den gang vanvittige 20.000 eksemplarer. Den ble fulgt opp av albumet «Stuck» som noe skuffende solgte drøyt det samme. Albumet ble gjenstand for mye debatt på grunn av omslaget med bilde av en korsfestet Alex Rosén, mens en grovere variant fant veien til forsiden av musikkmagasinet Rock Furore. Etter mye turnering Norge rundt som et av landets mest ettertraktede liveband, ble de oppløst i 1993.

Metallica og Span

Tons of Rock er Norges største musikkfestival, og kan i 2024, på det som blir festivalens 10-årsjubileum, skilte med toppnavn som Metallica, Tool og Judas Priest. Go-Go Gorillas er et av tre band fra den norske rockehistorien som skal spille på fredagen, samme dag som Judas Priest er headliner. Av de tre er også det gjenforente Span med Jarle Bernhoft i spissen sluppet av festivalen.

Festivalen ble etablert i Halden, men fra og med 2019 har den vært å finne på Ekebergsletta i Oslo. I 2023 ble den utvidet til en firedagers festival og samme antall dager gjelder når 10-årsjubileet går av stabelen i slutten av juni 2024. Kapasiteten er på rundt 30.000 publikummere daglig.

Tons of Rock arrangeres neste i tidsrommet 26. juni til 29. juni. Av andre bekreftede artister finner vi Parkway Drive, Satyricon, Oslo Ess, Motorpsycho, Better Lovers, Igorrr, Orange Goblin, Rotting Christ, Thundermother, Thy Art Is Murder, While She Sleeps og Black Debbath.

