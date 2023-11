Metallica spiller på Tons of Rock neste sommer. Det ble annonsert i en uke da festivalen, som neste år feirer at det er 10 år siden oppstarten, slipper nye såkalte headlinere daglig. Fra før er det klart at amerikanske Tool er et toppnavn torsdag 27. juni, britiske Judas Priest spiller fredagen og retrorockerne Greta Van Fleet er foreløpig toppnavn på avslutningsdagen, lørdag 29. juni.

- Å bringe Metallica til Norge og Tons of Rock er større enn ord kan beskrives. Og reisen hit er lengre enn noen kan forestille seg, samtidig har vel avstanden mellom oss som fans og oss arrangører aldri vært kortere. Det blir garantert noen tårer når tonene fra Ennio Morricone’s “Ecstasy of Gold” fyrer opp sletta på Tons of Rock, sier Jarle Kvåle, daglig leder i Tons of Rock i en pressemelding.

Tons of Rock er Norges største musikkfestival. Den ble etablert i Halden, men fra og med 2019 har den vært å finne på Ekebergsletta i Oslo. I 2023 ble den utvidet til en firedagers festival og samme antall dager gjelder når 10-årsjubileet går av stabelen i slutten av juni 2024. Kapasiteten er på rundt 30.000 publikummere daglig.

Tons of Rock arrangeres neste i tidsrommet 26. juni til 29. juni. Av andre bekreftede artister finner vi Parkway Drive, Satyricon, Oslo Ess, Motorpsycho, Better Lovers, Igorrr, Orange Goblin, Rotting Christ, Thundermother, Thy Art Is Murder, While She Sleeps og Black Debbath.

