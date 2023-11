Pumper ut nye toppnavn til neste års Tons of Rock

Med vokalist Maynard James Keenan i spissen har amerikanske Tool i over 30 år vært blant spydspissene innen den alternative rocken og metalmusikken, med en stadig hang til å utfordre sjangerens grenser og hva formatet kan tåle. Det er derfor en stor og hengiven fanskare som vil stå klare når bandet spiller under neste års Tons of Rock, nærmere bestemt torsdag 27. juni.

– TOOL er et band for de store anledninger, og som vi aldri går lei av å se live. Vi veit vi har mange fans i ryggen når vi kan ønske velkommen til et spektakulært show på Ekebergsletta i 2024, sier Mads Martinsen i Tons of Rock i en pressemelding.

Det amerikanske metalbandet Tool kommer til Tons of Rock i 2024. (Travis Shinn)

Neste år skal festivalen feire 10-årsjubileet siden etableringen i Halden. I 2019 hadde arrangementet vokst ut av området ved Fredriksten festning, og har siden blitt arrangert på Ekebergsletta i Oslo. Fjorårets festival ble den første som utvidet fra tre til fire dager. Med drøyt 100.000 besøkende er Tons of Rock ikke bare Norges største nisjefestival for rock og metal, men landets største festival uavhengig av sjanger.

Fra før har festivalen lansert veteranene Judas Priest som en av headlinerne, nærmere bestemt fredag 28. juni. Også norske Seigmen kommer sammen igjen og har plottet inn Tons of Rock som en sentral stopp på sommerens turné. Mandag denne uken ble det dessuten klart at amerikanske Greta Van Fleet blir et av toppnavnene på festivalen lørdag 29. juni, som er avslutningsdagen. Bandet som ble grunnlagt av de tre brødrene Kiszka fra Michigan, har siden albumdebuten i 2017 vokst til å bli ett av sjangerens største band innenfor den mer klassiske hardrocken. For mange blir det møtet med det Led Zeppelin de aldri fikk oppleve live, og Tons of Rock-konserten blir den første de gjør på norsk jord.

Greta Van Fleet til Tons of Rock. (Tons of Rock)

Tool er av et helt annet kaliber, en moderne legende innen sjangeren som kommer fra Los Angeles, og som mange vil mene aldri har greid å temme sin egen stormannsgalskap. Og takk for det, kan man si. Da de utga sin forrige plate i 2019, «Fear Inoculum», var det den første nye musikken det smått legendariske bandet utga i den digitale strømmealderen. Da hadde det gått 13 år siden «10.000 Days», og først da ble alt tidligere materiale fra det progrelaterte metalbandetr gjort tilgjengelig for de store massene.

Det er med andre ord noe av en begivenhet at Tool i det hele tatt er ute på turné, og at de kommer til Norge. Ambisjonsnivået gjør at dette bandet, som gjerne lager låter langt over 10-minuttersmerket, arbeider langsomt, og i tillegg har vokalist og bandleder Maynard James Keenans i stadig sterkere grad involvert seg i vinproduksjon med egne vinmarker i Arizona ved siden av bandet. Det er ikke til å se bort ifra at han og Sigurd Wongraven fra Tons of Rock-klare Satyricon har ett og annet å snakke om backstage. Tool består for øvrig av gitarist Adam Jones, bassist Justin Chancellor og trommeslager Danny Carey.

Satyricons Sigurd Wongraven på Tons of Rock i 2019. Neste år er de tilbake på festivalen. (Mode Steinkjer/Dagsavisen)

Tons of Rock arrangeres i tidsrommet 26. juni til 29. juni 2024 på Ekebergsletta i Oslo. Av andre bekreftede artister finner vi australske Parkway Drive, Better Lovers, Igorrr, Orange Goblin, Rotting Christ, Thundermother, Thy Art Is Murder og While She Sleeps, mens Black Debbath helt sikkert skal åpne også neste sommers festival slik de alltid har gjort.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen