Jazz: Han har spilt på en rekke av de fineste albumene i norsk jazz de siste årene.

André Roligheten

«Marbles»

Odin

Saksofonist André Roligheten er alt annet enn en nykommer i denne spalta. Han har deltatt i en rekke av de fineste albumene norsk jazz har hatt å by på de siste årene. Rolighetens tenorsaksofon, med sitt sterke nærvær og en dunst av arven etter Ornette Coleman over seg, har satt sitt merke i kollektiv som Team Hegdal, Friends & Neighbors, Waldemar 4 og ikke minst Gard Nilssens Supersonic Orchestra og Acoustic Unity. Sistnevnte har også vært kjernen i Susanne Sundførs band. Det kan legges til at saksofonisten spilte en av hovedrollene i årets mest gripende musikkvideo, Sundførs «Alyosha», der Margreth Olin dokumenterer Sundfør og Rolighetens bryllupsdag.

Med albumet «Marbles» har Roligheten signert et annet høydepunkt dette året. Det er ikke saksofonistens første soloalbum, men det er god stund siden forrige solorunde, «Homegrown» fra 2017. Det er dessuten en litt annen reise han legger ut på denne gangen, selv om det åpner i kjente spor, med en oppstemt melodi fra Roligheten over en duvende groove fra Gard Nilssen bak trommene, på låten «Sonny River».

Men reisen tar en ny vending når svenskene Mattias Ståhl og Johan Lindström kommer smygende med vibrafon og pedal steel. Når varmen fra tenorsaksofonen tvinner seg inn i den myke klangen fra Lindströms pedal steel-gitar er det som om de bringer en duft av sommer og velbehag inn i en kald høst, før de glir over i akk så vakre «Ariel’s Song», med et strøk av melankoli over seg, som understrekes av Ståhl og Lindstrøms nærvær.

Ingen av de to svenskene er nye musikalske bekjentskaper for Roligheten, Ståhl har gjestet Hegdal, Lindstrøm har vært en del av Sundførs band, også Nilssen og bassist Jon Rune Strøm er gamle bekjentskaper fra ulike prosjekter. Genistreken her er å føre de fem sammen, slippe dem løs på låter signert Roligheten, skreddersydd for dette kollektivet. «Se for deg at Sonny Rollins og Egberto Gismonti møtes i strandkanten ved et yoga-retreat på Hawaii og bestemte seg for å lage et album sammen», heter det i presseskrivet, og det er et treffende bilde på et album der smakfulle melodier og frittgående improvisasjon flettes inn i filmatiske, drømmeaktige stemninger, til en forførende helhet.

