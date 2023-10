Beatles slipper ny sang 2. november

«Now And Then», som først ble skrevet og sunget av avdøde John Lennon på slutten av 1970-tallet, er nå ferdigsilt av McCartney og Starr ved hjelp av kunstig intelligens.

De to tidligere medlemmene kaller utgivelsen «emosjonell».

Sangen inneholder en trommedel fra Starr, bass og piano fra McCartney, samt gitar spilt inn av bandets siste medlem, avdøde George Harrison, for over tre tiår siden. Lennon står for vokalen.

– Vi spiller alle på den. Det er en ekte Beatles-låt. Å fortsatt jobbe med Beatles-musikk i 2023, og få slippe en sang publikum ikke har hørt, er ganske utrolig, sier McCartney.

1. november, dagen før låten slippes, offentliggjøres en 12 minutter lang film som forteller historien bak innspillingen av låten.

Sangen blir trolig den aller siste «nye» Beatles-sangen.

– Dette er den siste sangen noensinne der alle fire Beatles er med, sa Starr nylig i et intervju til nyhetsbyrået AP.

[ I Europa konkurrerer tog med fly. Norske tog kjører fortsatt 70 km/t ]