Gjenforent etter ti år

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga

«Langt heimafrå»

Universal

Ti år er gått siden «Heimafrå» ble utropt til årets beste norske album av meg selv, og av andre belønnet med Spellemannprisen for 2013 i klassen for folkemusikk. Utmerkelsen kunne like gjerne kommet i countryklassen, for ikke å snakke om pop, siden ingen andre album var mer populære dette året. De måtte gjøre 134 konserter etterpå før alle hadde fått sitt. Fra Nissedal Fleirbrukshus via Fjågesund Grendehus til Den Norske Opera.

Etter dette har Bratland og Nordstoga gjort det godt hver på sin kant. To artister som kombinerer det folkelige med musikk som er så stilsikker at den også har appell for de mer spesielt interesserte. «Langt heimafrå» heter det nye albumet. En tittel som kan forveksles med den forrige, men samtidig antyder at dette er noe annet. Folkesangen er fortsatt med på den nye plata, men denne gangen oppdaterer de innholdet med nye sanger.

Både Bratland og Nordstoga har tatt med seg tradisjoner fra hjembygda Vinje, og funnet seg til rette i urbane omgivelser i Oslo. Bratlands sceneforestilling «Ei ganske sann historie – Ingebjørg syng ut» handlet også mye om dette. Flere av de nye sangene deres befinner seg et sted mellom by, land og hav. «Lange linjer og store rom» er enda en sang om tilhørighet, geografisk og personlig. En julesang som kommer bedre til sin rett om et par måneder. Den minner oss også om at hele 17 år er gått siden disse to sang sammen på plate for første gang, i «Jolevise» på «Jul i Svingen».

Like stemningsfull er «Heimlandsong», en lengtende sang om å komme hjem, her fra et lengre tur til sjøs. I den andre enden av stemningsspekteret er den bekymringsløse «Rett fram på Karl Johan», som handler om hvor heftet man kan bli med gode opplevelser på en kort tur til sentralbanestasjonen. Den burde komme ut på sjutommer singel med bildecover av 11 år gamle Odd med trekkspillet sitt på Egertorget.

Folkevisene deres er selvfølgelig så fine som det går an, helt fra albumet starter med «Kjære mi Sigrid». «I mine kåte ungdomsdager» er ikke så usømmelig som tittelen antyder, men har tidløse ungdommelige bekymringer: «Å leite ut eit mannfolk/iblant så stor ein flokk/Ein flink og fin og snål, han er vanskeleg å få/Og si han vera doven, då blei det inga råd».

Albumet er strøkent produsert av Kåre Chr. Vestrheim. De to sangerne har med seg Mats Eilertsen på bass og Pål Hausken på trommer. Dessuten har de reist til Irland for å møte to lokale folkemusikere, Séamus og Caoimhe Uí Fhlatharta, som bidrar på forskjellige tradisjonelle instrumenter. Dette passer ekstra flott når vi til slutt får vi høre dem synge en irsk sang på engelsk for første gang: «The Evelyn Marie», sørgelig vakkert om et skip som gikk nedenom og aldri kom hjem. Selv kommer Bratland og Nordstoga seg trygt i havn med dette albumet.

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga spiller 66 konserter på turneen som åpner i Asker kulturhus 27.09. De kommer til Stavanger Konserthus 28.10, Den Norske Opera i Oslo 12. november og slutter i Bærum Kulturhus 4. februar.

