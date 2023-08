Villa Stenersen gjenåpnes for publikum

Det opplyser Nasjonalmuseet.

Fra og med 3. september vil det igjen vanke omvisninger i Arne Korsmos Villa Stenersen, heter det i pressemeldingen. Huset vil også være åpnet under Oslo kulturnatt fredag 15. september og inngå i arrangementet Open House Oslo påfølgende helg.

– ­Det er hyggelig for et arkitekturinteressert publikum at Arne Korsmos funkisvilla igjen er mulig å besøke, sier konstituert direktør ved Nasjonalmuseet, Rune Bjerkås.

– Vi er glade for at Statsbyggs arbeider fortsetter slik at dette ikoniske huset igjen blir å skinne i sin fordums prakt.

Villaen ble reist på Beste Vest i 1937–1939 for finansmannen, kunstsamleren og forfatteren Rolf Stenersen med familie. Den ble fredet av Riksantikvaren i 2008.

Siden 2020 har den vært under oppussing.

