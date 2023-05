En superheltfilm med publikumstekke

Superheltene har slitt skikkelig på kino så langt i år, etter at forventende nye storfilmer i det som har vært en etablert blockbuster-sjanger i mange år har fått dårlige kritikker og rekordlave besøkstall. Nå har den tredje filmen i «Guardians of The Galaxy» snudd trenden, og toppet kinolistene blant annet i USA og her hjemme de siste par ukene. Til nå er filmen sett av over 82.000 på norsk kino på to uker, og kan allerede vise til bedre besøkstall enn de andre i samme sjanger dette kinoåret.

Superflopper på kino

Den gode starten sørger for at «Guardians of The Galaxy, vol. 3» blir en tidlig sommer-blockbuster, etter at vinterens «Ant-Man»-film fra Marvel Studios og «Shazam!» fra Warner Bros/DC Studios ikke innfridde etter forventningene verken underholdningsmessig eller kommersielt.

Chris Pratt er tilbake i rollen som Starlord i «Guardians of the Galaxy Vol. 3», en av vårens mest populære filmer på kino i Norge og andre land. (Marvel Studios/NTB kultur)

Etter at Marvel-franchisen toppet verdens kinolistene med «Avengers: Endgame» har ikke heltefilmene i det såkalte Marvel Cinematic Universe oppnådd samme popularitet og inntekter. Av de over 30 Marvel-filmene som er kommet til nå, er det bare «Black Panther» og «Thor» fra 2010-tallet som har hatt så gode tall i sin andre helg på kino som denne, skriver Variety.

Beste fra Marvel på mange år

Når amerikanske bransjeblader skriver om superheltfilmene denne våren, heter det at «Guardians of The Galaxy vol. 3» går veldig bra til å være en superheltfilm. James Gunns tredje og siste om denne gjengen fikk gode anmeldelser også, femmer i Dagsavisen og av vår anmelder karakterisert som den sterkeste Marvel-filmen siden Thanos ble knipset vekk.

Likevel skal det mye til før den blir en kommersiell suksess på nivå med underholdningsfilmen og denne vårens virkelige superhit i forkant av blockbustersesongen: Familiefilmen «Super Mario Bros. Movie», basert på Nintendo-spillet, sett av 350.000 på norsk kino på halvannen måned og en av tidenes største animasjons-suksesser på kino noen gang.

Filmen om Mario og Luigi fra Nintendo og Universal Studios har blitt en superhit slik Marvels superheltfilmer ble på 2010-tallet. Den mest populære kinofilmen i år i verden så langt. (Nintendo/NTB kultur)

Superhelter – rett på strømming

Det som var årets første Marvel-tittel på kino – «Ant-Man and The Wasp: Quantumania», ble sett av drøyt 71.500, mens «Shazam! Fury of The Gods» trakk kun 31.321 til salene. Nå står begge kommersielle skuffelsene foran lansering på hver sin strømmetjeneste.

Ant-Man (Paul Rudd), Wasp (Evangeline Lilly) og Ant-Mans datter Cassie (Kathryn Newton) skuffa på kino i vinter. Nå kommer «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» på strømmetjenesten Disney+ på selveste 17. mai. (Marvel Studios/Courtesy of Marvel Studios)

Filmen om lille Ant-Man og storfamilien hans av supertyper kommer på Disney+ på 17. mai. mens den familiefilm-orienterte Shazam skal komme på HBO Max en uke seinere, den 23 mai. Der gjør den selskap med Dwayne Johnsons «Black Adam», som ble sett av 91.000 her hjemme fjor høst, men som aldri ble den megahiten som DC Studios håpet på.

Helen Mirren spiller mektig magisk gudinne i Zachary Levys «Shazam! Fury of the Gods», men det fikk ikke massene til å strømme til kinoene i vinter. Nå står filmen foran relansering på HBO Max, strømmeren som etter hvert skal bli til bare Max. (Warner Bros. Entertainment )

Etter at filmskaper og regissør James Gunns tredje humoristisk anlagte film om galaksevokterne har slått an, har bransje og fans blikket rettet mot DC Studios’ neste tittel – den lenge forsinkede «The Flash», som kommer på kino midt i juni.

I forkant av sommerpremieren går det mange rykter om at filmen er noe av bedre som DC Studios har klart å komme opp med, som har en rekke av DC-katalogens heltefigurer med, og mange av stjernene som har spilt Batman opp gjennom årene – Michael Keaton i hans 1989-versjon inkludert.

Etter en produksjon preget av pandemi-forsinkelser og en hovedrolleinnehaver Ezra Miller med personlige problemer er «The Flash» premiereklar, og en film det forventes skal bli en ny superhelt-blockbuster. (DC Studios)

Gir seg ikke med heltefilm

Denne sommeren har superheltene heftig konkurranse fra blockbuster-veteraner, blant annet «Indiana Jones and The Dial of Destiny» og Tom Cruises neste «Mission Impossible». De kan være det er grunnen til at superheltene glimrer med sitt fravær på kinoprogrammet for sommeren. Unntaket er «Blue Beetle», fra Warner Bos som kommer i august, den første filmen om en latino superhelt fra DC Comics-katalogen.

Sony Pictures har fått blod på tann etter gigasuksessen «Spider-Man: No Way Home», og akter å lage en rekke filmer med superskurkene fra tegneserieuniverset som filmselskapet sitter på rettighetene til.

Iman Vellani fikk sitt store gjennombrudd i 2022, som tenåringsjenta Kamala som får superkrefter i TV-serien «Ms. Marvel». Til høsten er hun i selskap med Captain Marvel (Brie Larson) i filmen «The Marvels» (Marvel Studios)

Neste film i sjangeren er «Kraven The Hunter» som skal være klar i oktober. Ved juletider slipper Warner Bros den neste store satsingen, den også pandemi-forsinkede «Aquaman and The Lost Kingdom». Den neste filmen fra Marvel Studios i år «The Marvels», en stor produksjon det forventes mye av, som byr på et helt ensemble av kvinnelige superhelter og som kommer på kino i november.

