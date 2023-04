«Snømannen» mest sett på Netflix

Da «Snømannen» hadde premiere i 2017 fikk filmen særs hard medfart blant kritikere i inn- og utland, og regissør Tomas Alfredson har i ettertid fortalt at innspillingen var problematisk. Han hadde blant annet ikke rukket å filme hele manuset før opptakene måtte avsluttes, og hadde hatt vanskeligheter med å trimme Jo Nesbøs bok ned til et filmmanus.

Regissør Tomas Alfredson ved gallapremieren på «Snømannen» i Norge høsten 2017. I ettertid har han uttalt at filmprosjektet var krevende, og at det var deler av manus han ikke rakk å spille inn. (Vidar Ruud/NTB)

Dagsavisens anmelder konstaterte også at Val Kilmer framsto med en veldig merkelig stemme i noen scener. Dette skyldtes ifølge regissøren at skuespilleren var for opptatt til å legge stemme på noen scener som trengte ny lyd, og at en annen skuespiller måtte brukes i de aktuelle scenene.





Filmen var en skuffelse for fansen av Jo Nesbøs internasjonale bestselgere om politimannen Harry Hole. Dette var også storprosjektet som hadde mottatt over 40 millioner kroner i insentivstøtte fra Norsk filminstitutt.

Forfatter Jo Nesbøs bøker om politimann Harry Hole er en internasjonal suksesshistorie. Filmen med Michael Fassbender i hovedrollen innfridde ikke, men flere av bøkene hans skal være underveis som TV-serier. (Heiko Junge/NTB kultur)

Pengene skulle sørge for at den forventede storfilmen ble innspilt i Norge, og blant annet sørge for at norske filmarbeidere fikk oppdrag og at filmen skapte litt Norgesreklame for et stort internasjonalt publikum.

Innspillingen startet i Oslo tidlig i 2016, med Michael Fassbender i hovedrollen som Harry Hole. Aftenposten kunne fortelle at «Snømannen»-opptakene ville føre til at hele filmindustrien ville følge med på Norge.





Nedsmelting etter «Snømannen»-premieren

Filmen kom på kino høsten 2017 til en rekke toere på terningen fra norske anmeldere ga den en rekke toere, og karakteristikker som «pinlig», «dårlig» og «kjedelig» Etter en dårlig premierehelg i USA floppet den på kino på begge sider av Atlanteren, og hatt rekordlav score på seks prosent på Rotten Tomatoes.

Nå vekker det oppsikt at filmen er den mest sette på Netflix i USA, hvor strømmegiganten har 74 millioner abonnenter – Canada inkludert.

Det er avisa The Independent som melder at «Snømannen» uventet har toppet denne statistikken siden 18. april, en strømmepågang som har vakt oppsikt. «Netflix-brukere er vantro og perplekse over at forferdelig film går til nummer 1, skriver avisa, om som «Michael Fassbender-filmen som var en kritiker og box office-flopp da den debuterte for seks år siden».

Listetoppen er overraskende all den tid det vanligvis er ukas nye filmer som pleier å toppe listene over de mest sette filmene på Netflix. Avspillingene av filmen i USA i løpet av to dager har plassert filmen på 55. plass på Netflix sin globale liste over de 100 mest sette filmer på strømmeren så langt denne uka.