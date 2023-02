«Kampen om Narvik» runder en halv million

– Tall som dette ser man ikke hver dag, og det er svært gledelig å se at filmen har fått et langt og godt liv på norske kinolerreter, sier produsent Live Bonnevie fra Nordisk Film i en pressemelding, etter at «Kampen om Narvik» mandag rundet 500.000 solgte kinobilletter.

Erik Skjoldbjærgs krigsdrama, med Carl Martin Eggesbø og Kristine Hartgen i hovedrollene, hadde kinopremiere 25. desember. Etter snart to måneder på kino er den fortsatt blant Norges mest sette filmer. I helgen var «Kampen om Narvik» landets nest mest sette kinofilm, bare slått av den nye Marvel-filmen «Ant-Man and the Wasp: Quantumania».

De siste 20 årene har ti norske filmer hittil nådd 500.000-grensa, og «Kampen om Narvik» blir dermed den ellevte. Nordisk Film har tre filmer på lista over filmer som har passert en halv million: «Den 12. mann» (2017), «Kon-Tiki» (2012), og nå «Kampen om Narvik», melder produksjonsselskapet.

«Kampen om Narvik» er blitt Netflix' mest sette ikke-engelske film i år, viser de offisielle tallene fra strømmetjenesten. (Netflix)

«Kampen om Narvik» har også vært blant verdens mest sette filmer på Netflix, etter at den ble sluppet på den internasjonale strømmetjenesten 23. januar, i et begrenset antall land. På Netflix i Norge blir «Kampen om Narvik» tilgjengelig først til høsten.

