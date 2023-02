Disney dropper klassiskere fra Andeby på grunn av kontroversiell karakter - gjelder også Norge

Det skriver Don Rosa selv på Facebook-gruppen «The Official Don Rosa Group.»

I innlegget sier han at han har mottatt en e-post fra Disney, hvor selskapet skriver at historiene ikke lenger passer med selskapets verdier.

Det er Egmont som har ansvaret for å distribuere Donald Duck-tegneseriene i Norge.

– Vi er kjent med saken, og dette gjelder også for noen utgivelser i Norge, opplyser pressekontakt Tonje Tornes til Nettavisen.

Ifølge Don Rosa dreier det seg om historiene «Verdens rikeste mann» og «En drøm for livet». Tornes vil ikke kommentere hvilke historier det er snakk om, men det spekuleres i at kontroversen gjelder karakteren «Bombie The Zombie». Han er en mørkhudet zombie som Onkel Skrue møter på i Afrika. Karakteren dukker opp i den sistnevnte av de to historiene.

