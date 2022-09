Roger Waters til Norge, går mot våpenhjelp til Ukarina

Roger Waters kommer til Telenor Arena på Fornebu umiddelbart etter påskeferien neste år, 11. og 12. april. Turneen heter «This Is Not A Drill», «dette er ikke en øvelse», som sannsynligvis er ment som en advarsel om at verdenstilstanden begynner å bli kritisk, og at det nå er alvor. Konsertene til Waters er alltid preget av store politiske tema. Akkurat nå er det krigen i Ukraina som opptar ham mest, men kanskje ikke slik som mange hadde sett for seg.

Da Pink Floyd i vår overraskende kom tilbake med kampsangen «Hey, Hey Rise Up» for Ukraina var Waters ikke med. Kampen mot krig er Waters’ store fanesak, som har kommet spesielt godt fram i alle versjonene av «The Wall» i årenes løp. Waters uttrykte tidlig sin motstand mot invasjonen i Ukraina, men advarte samtidig mot det kan kalte demoniseringen av Russland. I en diskusjon med en 19-år gammel ukrainsk jente på sosiale medier viklet han seg inn i pasifistisk ønsketenkning om fred i et nøytralt Ukraina, et håp han mente gjorde det vanskelig for ham å støtte den militære motstanden.

Dette utdypet han 4. september, i et langt, åpent brev til Ukrainas førstedame Olena Zelenska, dagen etter at hun hadde gjort et større intervju med BBC. Waters skrev at vestens våpenhjelp bidrar til å forlenge krigen, og at Ukraina må forhandle om en fredelig løsning. Han fikk raskt svar fra Olena Zelenska. «Det var Russland som invaderte Ukraina, ødela byer og drepte barn. Ukrainere forsvarer landet og dets barns framtid. Hvis vi gir opp vil ikke Ukraina eksistere i morgen. Hvis Russland gir opp er krigen over», skrev hun.

Dette svarte Waters på, i en enda lengre postering enn hans første, der han blant annet brukte det betente begrepet «stedfortrederkrigen», et uttrykk som gjerne brukes av dem som mener at Ukraina utkjemper krigen på vegne av USA og NATO. Waters gir dessuten vestlige medier mye av skylden for at krigen fortsetter. Dette har etter manges mening plassert ham på russisk side i konflikten.

Konsertene på «This Is Not A Drill» -turneen har vært en kavalkade over mange av Waters’ mest kjente sanger, og side 2 av «Dark Side Of The Moon» framført i sin helhet. Hele showet er tungt ladet med politisk symbolikk. Det kan bli spennende å se hvordan konsertene hans reflekterer dette, og hvordan han blir mottatt, hvis situasjonen er like fastlåst om et halvt år.

Billettsalget til konsertene med Roger Waters starter mandag 26. september kl. 10.00.