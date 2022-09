Horst slipper løs «Forræderen»

Den tidligere etterforskeren har slått seg opp med krimromaner, og 29. september lanseres Horst sin nye Wisting-krim, «Forræderen».

– Denne gangen lar jeg Wisting kjenne på en av de mest ubehagelige følelsene jeg hadde som etterforsker: Den gryende forståelsen av at man blir sviktet av en av sine egne, sier Jørn Lier Horst via en pressemelding.

I den nye bokens opptakt, blir ti hus i Larvik tatt av et skred.

«Gjennom natten blir alle beboere gjort rede for, og det blir klart at ulykken ikke har krevd menneskeliv. Neste dag blir det likevel funnet en død mann i rasmassene. Nærmere undersøkelser viser at han døde minst 48 timer før raset gikk. Etterforskningen griper inn i flere andre pågående politioperasjoner, og Wisting blir satt til å lede en felles etterforskningsgruppe. Men snart blir det klart at det sitter minst én forræder rundt etterforskerbordet», heter det om handlingen i den nye krimromanen.

Forfatteren er opptatt av forræderi i flere kanaler denne høsten, for tiden ser vi ham nemlig i TV 2-programmet «Forræder».

For sitt forfatterskap har Horst blant annet mottatt Bokhandlerprisen, Rivertonprisen, Glassnøkkelen, The Martin Beck-Award og The Petrona Award. Han skriver også bøker for barn og unge, og Detektivbyrå Nr. 2-serien har et opplag på hele 3 millioner bøker, bare i Norge.

