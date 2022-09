Passerer 3 millioner i opplag med sin bok nummer 30

Bokserien om Åtto, Tiril og Oliver teller straks 30 bøker. «Detektivbyrå nr. 2: Operasjon Gulltann» kommer 22. september, melder forlaget

Bøkene har nådd et pent opplag på hele 3 millioner bøker bare i Norge. I tillegg kommer bøkene ut på 22 språk.

– Blant vampyrer, monstre, blodsugere og ting som foregår i parallelle univers – eller langt inn i en dyster fremtid – var det også rom for den tradisjonelle kriminalfortellingen, sier forfatter og tidligere politietterforsker, Jørn Lier Horst om suksessen. Og han er seg sitt ansvar bevisst når han skriver for barn:

– Det følger et ansvar med å skulle gi noen deres første leseopplevelse. Jeg tenker at lesing er den viktigste ferdigheten vi kan overføre til barna våre, og blir barna glade i å lese så har de store sjanser for å lykkes i livet, fortsetter han.

Illustratør Hans Jørgen Sandnes vil gjerne også inspirere barna ved hjelp av tegnekurs, og sier via pressemeldingen:

– Jeg føler meg ofte som en skuespiller med blyant. Dersom jeg lever meg inn i tegningene, håper jeg det vil smitte over på leserne. Slik var det i alle fall for meg, da jeg var 10 år: Det var bøkene jeg leste, og universene jeg drømte meg inn i, som inspirerte meg til å tegne.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen