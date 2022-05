Raja-bok er trykket i 100.000 eksemplarer

Det sier Knut Gørvell, salgs- og markedsdirektør i Cappelen Damm, når det er klart at biografien «Min skyld. En historie om frigjøring» har nådd et opplag på 100 000 eksemplarer.

Boken ble lansert i august 2021, og den gikk rett inn på bestselgerlisten – hvor den til nå har ligget i 37 uker. «Min skyld» ble faktisk den boken som solgte mest her på berget i 2021, og den har fortsatt å selge godt også i 2022, melder Cappelen Damm – som har trykket opp hele tolv opplag.

«Min skyld» vant også Bokhandlerprisen 2021 og ble i tillegg kåret til årets bok av BOK365-leserne.

– Det er svært sjelden en bok i dette årtusen har nådd maken til salgstall. Det skyldes at det er en nærmest eventyrlig livshistorie, som er utrolig viktig for å forstå en oppvekst mellom to kulturer, og hvordan man kan oppnå fantastisk mye mer enn man i utgangspunktet tror, sier Gørvell om nerven boken har truffet.

I lydbokversjonen av boken er det Abid Raja selv som har lest inn teksten.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen