Leonard Cohens norske kjærlighet blir TV-drama på NRK

Det turbulente trekantforholdet mellom poeten og artisten Leonard Cohen, forfatteren Axel Jensen og norske Marianne Ihlen blir TV-drama på åtte episoder på NRK. Regissør og manusforfatter på den internasjonale co-produksjonen av serien som får tittelen «So Long, Marianne», er norske Øystein Karlsen, «Exit»-skaperen og manusforfatter på seriene «Dag» og «Lilyhammer». NRK er hovedprodusent sammen med Karlsens selskap Redpoint Productions, britiske Buccaneer Media og canadiske Connect3 Media.

Med Axel Jensen på Hydra

Norske Marianne Ihlen var gift med forfatteren Axel Jensen og oppholdt seg på den greske øya Hydra da hun i 1960 møtte den da ennå ukjente canadiske poeten og artisten Leonard Cohen. Det var imidlertid Axel Jensen som forlot Ihlen og deres lille barn, og hun fortsatte å bo på Hydra. Hun innleder så et intenst kjærlighetsforhold til Cohen samtidig som det turbulente ekteskapet med Jensen tar slutt. «So Long, Marianne» beskrives som et relasjonsdrama mellom de tre, og særlig forholdet mellom Ihlen og den senere verdenskjente sangeren og poeten legges under mikroskopet i et drama lagt til 1960-tallet, ifølge det amerikanske bransjemagasinet Deadline, som først omtalte saken.

Leonard Cohen og Marianne Ihlen i en scene vist i dokumentarfilmen «Marianne & Leonard – Words of Love» (Roadside Attractions via AP/AP)

NRK sendte ut en pressemelding om serien søndag kveld. Deadline melder at Buccaneer skal selge serien undermessen MIP TV i Cannes nå denne uken.

En hyllest til livet

– «So Long, Marianne» er en vakker historie om unge mennesker som lengter etter kjærligheten, og som både finner og mister den. De er på søken i livet, de prøver å finne ut hvem de er og hva de vil bli, sier Marianne Furevold-Boland, eksekutiv produsent i NRK Drama som skal ha distribusjonsrettighetene på serien.

Leonard Cohen og Marianne Ihlen, som opprinnelig kom fra Larkollen utenfor Moss, var en del av bohemmiljøet som søkte sammen på Hydra på slutten av 1950- og begynnelsen av et frilynt 1960-tall i et miljø preget av rus og et liberalt forhold til sex og frihet. Cohen var et fluepapir på kvinner, og mens han eksperimenterte med kunsten og livet forsøkte Ihlen å bygge en familietilværelse. De to holdt sammen på Hydra i tre år, i tidsrommet da Cohen blant annet skrev romanen «Beautiful Loosers». Cohen og Ihlen delte etter hvert tiden mellom Hydra, Montreal og New York, hvor Cohen i 1967 spilte inn debutalbumet «Songs of Leonard Cohen». Sangen «So Long, Marianne» er hentet herfra.

Ihlen var også avbildet på omslaget av oppfølgeralbumet «Songs from a Room» fra 1969, og ble hele livet forbundet med Cohen. Også hans kjente sanger «Bird on a Wire» og «Hey, That’s No Way to Say Goodbye» er inspirert av Marianne Ihlen. Like før hun døde sommeren 2016 skrev Leonard Cohen et brev til henne som ble offentliggjort: «Vi er blitt så gamle at kroppene våre faller fra hverandre, og jeg tror at jeg følger etter deg veldig snart», het det blant annet. Senere på høsten samme år døde Cohen som en av verdens mest avholdte og kjente sangere, 82 år gammel.

Leonard Cohen og Marianne Ihlen sammen på Hydra. Bildet er fra dokumentarfilmen «Marianne & Leonard – Words of Love». (Aviva Layton/Selmer Media)

«So long, Marianne»

– Det høres kanskje rart ut når det kommer fra meg, men sånn som verden er nå kjennes det plutselig viktig å lage noe som er livsbejaende. Serien handler om å være ung og lete etter sin plass i verden, samtidig som den er en hyllest til livet og det å tørre å elske selv om en vet at det kommer til å gjøre vondt. «So long, Marianne» handler om å drømme stort uten å be om unnskyldning for det, seier Karlsen i pressemeldingen fra NRK.

Hvem som skal spille de ulike rollene som Cohen, Marianne Ihlen og Axel Jensen i serien er ennå ikke klart, men både engelsktalende og norske skuespillere vil ifølge Deadline bli offentliggjort med det første. Opptakstart er bebudet februar 2023.

Forholdet mellom Leonard Cohen og Marianne Ihlen er omtalt en rekke ganger tidligere, og Ihlen selv fortalte om det for første gang offentlig i en radiodokumentar i 2006, etter at hennes første ektemann Axel Jensen var død. Senere har blant annet Torgrim Eggen skildret hendelsene i sin store Axel Jensen-biografi. Og den kjente filmskaperen Nick Broomfield viet hele kinodokumentaren «Marianne & Leonard – Words of Love» fra 2019 til forholdet.

«So Long, Marianne» blir den første fiksjonsfortellingen basert på det høyst virkelige forholdet. Etter at forholdet tok slutt flyttet Marianne Ihlen tilbake til Norge i 1973 og giftet seg på nytt noen år senere.

– Vi tror «So long, Marianne» kan bli et tidløst drama som går rett i hjertet, seier NRKs Furevold-Boland om den planlagte serien.

