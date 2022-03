Samlet inn 75 millioner til Ukraina: – Er det behov for en ny støttekonsert, skal vi gjennomføre en til

– Jeg håper jo at verden ikke ser ut som den gjør nå lenge, slik at vi slipper å gjøre dette igjen. Men er det behov for en ny støttekonsert, skal vi selvfølgelig gjennomføre en til.

Det sier prosjektleder for støttekonserten, Stian Malme. Mandag kveld samlet artister fra hele landet seg på Nationaltheatret for å synge til støtte for ofrene i Ukraina. Konserten var en innsamlingsaksjon og et samarbeid mellom NRK, Kultur-Norge og seks hjelpeorganisasjoner: Røde Kors, Unicef, Redd Barna, Flyktninghjelpen, Caritas og Kirkens Nødhjelp. De siste tallene fra tirsdag morgen viser at det er kommet inn 75 millioner kroner til støttekonserten.

– Bare til Polen har det ankommet over 1 million flyktninger. Behovet for støtte og bidrag kommer bare til å øke, men vi er veldig stolte av å kunne bidra med 75 millioner kroner gjennom en TV-sending vi lagde på kort tid, sier Malme, som har jobbet med støttekonserten siden onsdag ettermiddag.

De 75 millionene konserten klarte å hanke inn kan fortsette å øke. Kontoen man kan vippse til skal etter det Malme vet være åpen ut mars. Vipps-nummeret er en kampanje og en avtale mellom de seks hjelpeorganisasjonene og Vipps.

– Det er så mange ofre det er snakk om. Ikke bare lokalsamfunnene som blir bombet, men også de lokalsamfunnene som tar imot flyktninger, og de ukrainerne som ikke før rømt, for eksempel de eldre. Det er mye som er uoversiktlig foreløpig, sier Malme.

Jarle Bernhoft opptrer til fullsatt sal under støttekonsert for de som er rammet av krigen i Ukraina. (Heiko Junge / NTB)

Dypt imponert

Artistene som deltok på støttekonserten i går var Daniela Reyes sammen med sin mor Maj Britt Andersen, Ramón Andresen, Jarle Bernhoft, Sissel Kyrkjebø, Maria Mena og Trygve Skaug. Et knippe av Norges største artister for øyeblikket, som alle treffer ulike målgrupper, samlet seg mandag kveld for å samle inn penger til ofre og berørte av krigen i Ukraina.

– Hvor bevisst var valget av artister?

– Veldig bevisst. Det handlet om låtmateriale og formidlingsevne. Vi har enormt mange artister i Norge som kunne passet til dette, og veldig mange ville bidra, men vi hadde ikke plass til flere. Vi hadde 70 minutter til rådighet, og at det ble akkurat de seks, er jeg glad for. De gjorde en viktig jobb i går, svarer Malme.

Malme er imponert over innsatsen, gjennomføringen og resultatet av gårsdagens konsert og TV-sending. Nationaltheatret avlyste to forestillinger for å rydde plass til støttekonserten.

– Jeg er dypt imponert over alle involverte. Spesielt Nationaltheatret og artistene, som heiv seg rundt på så kort tid. Nationaltheatret avlyste to forestillinger for at vi skulle klare dette, og det etter lange periode med nedstenginger. Alle menneskene jeg har jobbet med de siste dagene har hjulpet til og vist iver for å få dette opp og stå.

Malme og redaksjonen han jobber i i NRK er vant med å jobbe under press, men denne gangen føltes det ekstra viktig og givende.

– Det er noe av det viktigste vi har gjort på lenge, kanskje noensinne, sier han.

Maj Britt Andersen (t.v.) og datter Daniela Reyes sang sammen «Ballongvisa», en 40 år gammel låt som fortsatt er brenn aktuell, under støttekonserten for ofrene i Ukraina. (Heiko Junge / NTB/NTB)

Ballongvisa

Daniela Reyes (23) opptrådte med låta «Ballongvisa». Hennes tolkning av moren Maj Britt Andersens kjærkomne sang ble først tilgjengelig for offentligheten da hun til morens store overraskelse dukket opp med trekkspill og sang låta i årets sesong av «Hver gang vi møtes». Under konserten mandag kveld kom Maj Britt Andersen selv gående inn på scenen i andre vers av låta hun ga ut i 1985. Sammen sang de «Ballongvisa», Reyes sittende med trekkspillet og Andersen stående med mikrofonen.

Reyes mener «Ballongvisa» er den låta av hennes repertoar som passer best til kveldens konsert.

– Den har en tydelig tekst som passer til temaet. Jeg håper flere voksne i verden kan lytte til låta, som handler om et ønske om en slutt på krig og store konflikter. Også er den skrevet på en veldig forståelig måte, som gjør den tilgjengelig for både barn og voksne, sa Reyes til Dagsavisen mandag.

Det er mye å være redd for for tiden, mener hun.

– Men med «Ballongvisa» kan vi snakke om hvordan vi skal snakke om dette. Det ligger et håp i låta, og det er da noe, sa hun.

«Ballongvisa» ble skrevet av Trond Brænne og melodien laget av Geir Holmsen, mannen til Maj Britt Andersen. Da den ble utgitt i 1985 med henne på vokal, gikk den rett hjem og traff hjerterota til de fleste nordmenn. Med fraser som «Tenk om værda var ein ballong som vi alle bodde på, og ingen folk var fattig eller rike. Tenk om alle hadde samme Gud som alle trodde på, da ville jorda vøri himmelrike» var låtvalget for gårsdagens konsert neppe tilfeldig. For selv om låta er nesten 40 år gammel, er den fortsatt, og spesielt nå med krig i Europa, brennaktuell. «Vi sku rope høgt så hele værda sku fårstå, att rettferda i værda snart skal vinne» sang Andersen med full innlevelse i går.

