Renate Reinsve og «Ninjababy» nominert til European Film Awards

«Ninjababy» kan vinne pris i kategorien beste komedie når prisutdelingen European Film Awards går av stabelen i Berlin 11. desember. Prisen regnes som det europeiske svaret på Oscar og stemmes fram av medlemmene i Det europeiske filmakademiet.

I år kan også Renate Reinsve få pris i klassen for beste kvinnelige skuespiller for hovedrolleinnsatsen i «Verdens verste menneske», som fra før kan skilte med skuespillerprisen i Cannes fra i sommer. Hun konkurrerer mot blant andre Carey Mulligan i «Promising Young Woman». I tillegg er Joachim Triers film valgt ut som norsk Oscar-kandidat. Denne filmens to manusforfattere, Eskil Vogt og Joachim Trier, kan også notere seg en nominasjon i kategorien for beste manus.

Alle nominasjonene til den europeiske filmprisen ble offentliggjort tirsdag under en pressekonferanse på filmfestivalen i Sevilla. Her ble det klart at også flere norske samproduksjoner er inne i nominasjonsvarmen: Den danske filmen «Flukt», der Mer film er inne som medprodusent, er nominert til både beste dokumentar og beste animasjonsfilm. Svenske «Apestjernen» har Mikrofilm som samprodusent – og er også nominert i animasjonsfilm-kategorien

Bosniske «Quo Vadis, Aida?» – der Tordenfilm er med som norsk samprodusent – er dessuten nominert til pris i klassene beste manus, beste skuespiller, beste regissør og beste film, skriver Rushprint.

«Verdens verste menneske» nådde ikke opp i den gjeveste kategorien, Beste europeiske film. Her ble Gullpalmevinneren fra Cannes, «Titane», nominert i tillegg til finske «Hytti Nro. 6», nevnte «Quo Vadis, Aida?», Oscar-vinneren «The Father» og italienske «The Hand Of God» stemt fram som de fem beste filmene.





