Denne helga lyses Oslo opp fra Tjuvholmen til Bjørvika

– Visjonen er å ta festivalen langs havnepromenaden fra Tjuvjolmen til Sørenga og gjennom kunsten fremheve Oslos unike kombinasjon av moderne by og evig natur, sier kunstnerisk leder for festivalen Anastasia Isachsen.

Den årlige lyskunstfestivalen Fjord Oslo finner sted 5. – 7. november. Under festivalen presenteres det 13 verk fra kunstnere fra åtte land, stilt ut langs Havnepromenaden.

– Vi inviterer publikum til å komme og oppleve byen sin på en helt annen måte. Det er vårt bidrag til kulturlivet, og vi er veldig stolte av den dynamiske og positive utviklingen i Oslo de siste årene. For oss er det veldig givende å kunne bidra til å gjøre Oslo til en moderne kulturhovedstad, legger hun til.

Vår felles framtid

Tema for årets festival er den nye geologiske epoken «Antropocen». I verkene sine reflekterer lyskunstnere over menneskehetens felles fremtid på Jorda.

– «Antroposen» er en ide om en ny geologisk epoke, hvor vi for første gang skal kunne se det avtrykket mennesker legger igjen på Jorden. Oftest vekker det noen dystopiske scenarier. Men hvis det er opp til menneskeheten å bestemme det avtrykket, kan det kanskje bli bra? Kanskje har vi fremdeles en sjanse?

Under festivalen stilles det blant annet ut et kjent verk av britiske Luke Jerram som heter «Gaia» – en stor lysende jordklode som har detaljerte NASA-bilder av jordens overflate. Ifølge Isachsen stilles «Gaia» også ut under klimatoppmøtet i Glasgow, og det er symbolsk siden Fjord Oslo er en festival som tar opp miljøspørsmål i flere av verkene.

Ifølge Isachsen viser det største verket, «Abyss» av franske Nicolas Paolozzi, en mystisk undervannsskapning som kommer opp fra havet. Derfor blir verket plassert i Bjørvika.

– Det blir for første gang fire kunstverk i Bjørvika i år, blant annet vår fysisk største, «Abyss», som blir stilt ut foran Deichmann. «Abyss» diskuterer hvor sterk, men skjør verden under vannet er. Det verket er veldig spektakulært, og vi ville gjerne plassere det her fordi det introduserer festivalen på en veldig fin måte. Vi har også tre andre installasjoner i Bjørvika og åtte i området Aker Brygge og Rådhusplassen.

"Abyss" av franske Nicolas Paolozzi (Alban Guerry-Suire )

Stiller selv ut

Isachsen er selv videokunstner og stiller ut ett av sine egne verk under festivalen.

– Jeg kommer også til å ha premiere på mitt nye verk som heter «Monad» på en vannskjerm på Aker Brygge. Det er et verk som ble laget under pandemien og som er en refleksjon over livets sirkel. Den har en spesiallaget komponert lyd av den kjente norske jazzmusikeren Arve Henriksen.

Det var spesielt spennende for den kunstneriske lederen å bruke byrom som scene. Hun er glad for at festivalen er åpen og tilgjengelig for alle.

– For meg handler festivalen vår om å bidra til utvikling av lyskunst, som kunstform, og hvordan vi kan introdusere lyskunst både for et bredt publikum og kunstinteresserte og skape mer bevissthet rundt dette utrykket og rundt bruk av ny teknologi i kunst og møte med publikum i åpent byrom, sier hun.

Anastasia Isachsen, kunstnerisk leder for Fjord Oslo gleder seg til åpningen av årets festival. (Aleksandra Rachek)

Grønn festival

Ifølge Isachsen er Fjord Oslo en grønn festival. og arrangørene gjør alt mulig for å gjøre kulturopplevelsen så miljøvennlig som mulig. Hun forteller at de fleste av verkene bruker nyeste lysteknologi som bruker veldig lite strøm, og at det var viktig for arrangørene å tenke “grønt” på logistikken.

– I år var det to kunstverk som kom fra Lyon, og de kom med en bil i stedet for to. «Gaia» kom i en liten boks selv om det er en veldig stor installasjon. Det er et veldig tankevekkende og poetisk verk, men det er også praktisk og tilrettelagt for å være miljøvennlig, sier Isachsen.

I fjor måtte festivalen avlyses en uke før lanseringen. I år viderefører arrangørene det programmet som ble planlagt for i fjor, men festivalen blir utvidet med nye verk.

– Vi gleder oss veldig til å invitere til Fjord Oslo i år. Det er spesielt meningsfullt for oss å være tilbake etter en veldig tøff og mørk tid. Vi ser også at vi nå er veldig privilegerte til å kunne invitere publikum helt ubegrenset i år. Det å kunne dele kunst med tusenvis av folk som kommer er utrolig givende og inspirerende.

