Lager nytt TV-drama om høyreekstremisme - startet med Manshaus

– Utgangspunktet vårt var hvorfor unge hvite gutter i Norge, med alle muligheter, velger å begå et terrorangrep, sier serieskaper Marie Hafting til Dagsavisen.

Torsdag presenterte hun sin nye serie «Alt du elsker» offentlig for første gang, under arrangementet Seriedagen i Oslo. Her var Marie Hafting på scenen sammen med «Rådebank»-skaper Linn Margrethe Kyed, under temaet «Hvor kommer historiene fra».

«Alt du elsker» er produsert av The Oslo Company for Discovery, innspillingen fullføres i disse dager, og serien skal være premiereklar på Discovery/TVNorge vinteren 2022. Seriens hovedkarakterer Sara og Jonas er barndomsvenner som møtes igjen etter mange år. De innleder et forhold, og etterhvert oppdager Sara at han driver med høyreekstrem aktivitet på nettet.

Til Dagsavisen forteller serieskaperne at serien ble til i kjølvannet av Philip Manshaus’ terrorangrep mot moskeen i Bærum juli 2019 og hans drap på sin adopterte søster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Hovedpersonen Jonas spilles av Jakob Fort, kjent fra bl.a. NRK-serien «Blank». Den kvinnelige hovedrollen spilles av Mina Dale («Nattens arvinger»).

Jakob Fort, her i 2018, da han spilte Simen i den populære NRK-serien «Blank». Nå har han hovedrollen i den nye dramaserien «Alt du elsker», om en ung mann som blir radikalisert inn i høyreekstremisme (Gøran Bohlin/VG)

– Høyreekstremisme er et viktig tema. Etter Philip Manshaus’ terrorangrep i Bærum, ønsket jeg å forstå hva som ligger bak. Hvem er disse unge menneskene egentlig? Derfor ønsket jeg å gjøre en dramaserie om en ung norsk høyreekstrem gutt, forteller produsent Nora Ibrahim, som tidligere har stått bak NRK-serier som «17», «18» og «Faten tar valget». Hun er nå utviklingssjef for Drama i The Oslo Company, som bl.a. har laget Netflix-suksessen«Hjem til jul».

– Jeg kontaktet Marie Hafting, vi diskuterte ideen mye sammen i starten før hun tok det videre. Nå er det hun som er serieskaper, understreker Ibrahim.

De vil «akselerere rasekrigen»

Serieprosjektet ble tildelt 3.9 millioner kroner i produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt (NFI) i desember 2020. «I serien følger vi Jonas, en gutt i tidlig 20-årene, mens han radikaliseres inn i den høyreekstreme ideologien» het det i presentasjonen fra NFI. Serien har et totalbudsjett på nærmere 28 millioner kroner.

Hafting har tidligere vært showrunner på «Hotel Cæsar», og har jobbet med «Unge lovende» og den kommende NRK-serien «Jordbrukerne».

– «Hva om en jente forelsker seg i en gutt, og skjønner at han er høyreekstrem?» spurte Nora, og det hadde vi lange samtaler om utover høsten, sier Hafting.

Bærum 20190810. Politiet jobber på åstedet etter en skyteepisode i Al-Noor Islamic Centre moskéen i Bærum (Terje Bendiksby)

– Vi begynte å jobbe med dette rett etter Philip Manshaus’ angrep på moskeen i Bærum. Da visste vi lite om hvem Philip Manshaus var, og hva som motiverte han, dette var før rettssaken mot ham. Vi snakket blant annet med forskere, PST, journalister, og tidligere høyreekstreme – gutter under 20 som hadde blitt radikalisert på nett. Ut fra dette materialet lagde vi karakteren Jonas, forteller Hafting.

– I det første rettsmøtet sa Manshaus at han ville akselerere rasekrigen. Da hadde vi allerede laget Jonas, skrevet utkast til historien og de første manusene. Og det viste seg at Manshaus og Jonas blir radikalisert på samme plattform – akselerasjonisme. Ellers er de svært forskjellige personer. Under rettssaken mot Manshaus tenkte jeg at vår Jonas er en særere karakter, forteller Hafting.

Serier om høyreekstremisme

Tidligere i år kom NRK med dokumentarserien «Philips vei til terror» om Manshaus-saken, regissert av Anders Sømme Hammer. Nylig hadde Viaplay premiere på den norskproduserte dramaserien «Furia», som handler om norsk høyreekstremisme med internasjonale forgreininger. Med «Alt du elsker» vil Hafting bidra til debatten rundt høyreekstremisme i Norge, forteller hun:

– Etter 22. juli har hele Norge hatt berøringsangst for høyreekstrem terror, fordi det er så vanskelig å snakke om. Dermed har AUF blitt stående alene med oppgjøret. Så kom Manshaus-angrepet 10. august 2019, da spurte alle «hvordan kunne dette skje»? Jo, det handler om at vi ikke har klart å deale med disse tingene etter 22. juli, og det har jeg også følt på, sier Hefting.

På Seriedagen snakket hun om hvordan serieskapere kan bruke aktuell tematikk for å skape troverdige historier. Hun understreker at «Alt du elsker» ønsker å fremstille den høyreekstreme hovedpersonen som en kompleks personlighet.

– Vi ville fortelle noe ordentlig, noe sant. Vi ville ikke drive effektmakeri med høyreekstremisme, eller ha en hovedpersonen som er en tøffing med høyreekstreme meninger. Vi ville lage en serie som rommer varme og kjærlighet, om en person vi ser på som et menneske, ikke bare en høyreekstremist. Det tror jeg er nødvendig for å kunne komme videre og forstå hvordan folk radikaliseres, mener Hefting.

«Fullt av rasistisk drit»

På Seriedagen viste hun et klipp fra serien der Sara konfronterer Jonas med at han er aktiv på et internettforum som er «fullt av rasistisk drit». «Jeg er opptatt av å bevare den norske kulturen» svarer Jonas.

– Serien er et relasjonsdrama. Sara og Jonas er barndomsvenner som møtes igjen og blir kjærester. Så skjønner Sara at han har en mørk hemmelighet. I løpet av sesongen radikaliseres Jonas ytterligere, sier Hafting.

Marie Hafting («Alt du elsker») og Linn-Jeanethe Kyed («Rådebank») under TVbransje-arrangementet Seriedagen i Oslo Marie Hafting («Alt du elsker») og Linn-Jeanethe Kyed («Rådebank») under TVbransje-arrangementet Seriedagen i Oslo (Tobias Mandt)

Underveis i produksjonen skiftet serien navn fra «Jonas» til «Alt du elsker».

– Vi ville at tittelen skulle si noe om både kjærlighet og mørke. Den spiller på kjærlighetshistorien mellom Jonas og Sara. Høyreekstreme har en nostalgisk kjærlighet for det Norge som var – vikingtiden, eller 50-tallet da kvinner var husmødre. De snakker om å ofre livet for sin rase og sitt folk. Det ligger en kjærlighet der, mener Hafting.





