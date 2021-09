Hanne Krogh: – Det var som å stå i midten av en orkan

Hun står ulovlig parkert, men Hanne Krogh er blid. Med et knallrosa sjal og store svarte briller, ser hun ut som en stjerne. Det passer godt, for Hanne har vært kjent nesten hele livet sitt. Selv mener hun at hun alltid har vært artist.

– Første scenen jeg sto på var disken i godterikiosken på Lambertseter. Jeg var fem og ble sendt over for å kjøpe sigaretter til foreldrene mine. Hvis jeg sang fikk jeg sånne salte pastiller med stupedame på.

Som femtenåring vant hun Melodi Grand Prix for første gang. Men det var med Bobbysocks og «La det swinge» at ting virkelig tok av.

Hun beskriver det som å ta tak i et tog og bare la seg henge med. Hanne ble deprimert, men det var få som la merke til det.

– Det var som å stå i midten av en orkan. Der er det stille. Men rundt deg er det voldsomme svingninger, og du kan ikke gjøre annet enn å holde deg helt i ro. Jeg tror det er den beste måten å beskrive det på.

Melodi Grand Prix i 1985, under den Internasjonal finalen. Bobbysocks i aksjon på scenen, Hanne Krogh (t.h.) og Elisabeth Andreassen. (Erik Thorberg/NTB)

Da Hanne ble eldre, syntes hun ting begynte å bli lettere.

– Etter 35 begynte jeg å gi fullstendig blaffen. Jeg kan til og med like folk jeg vet at ikke liker meg!

Hun er ikke enig i at ungdomstiden er den vi må ta mest vare på.

– Dette er din beste tid, sier vi. Det er ikke sant. Det er et overgrep mot unge mennesker. Det blir så mye bedre!