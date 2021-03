Han skrev vinnerboka på mobiltelefonen

– Veldig hyggelig å få denne prisen. Jeg er takknemlig og ydmyk for at boken har nådd så bredt ut og fått så mye kjærlighet fra publikum, sier Gulraiz Sharif, lærer fra Oslo, og det siste året også suksessforfatter. Hans debutroman «Hør her ‘a» ble i dag tildelt Kulturdepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur.

– Da kulturminister Abid Raja delte ut prisen, sto jeg i klasserommet og klargjorde for rødt nivå. Vi lærere står på, vet du, smiler Gulraiz Sharif.

Boka har solgt over 18.000 eksemplarer siden utgivelsen i høst, og ble nominert til både Bokhandlerprisen, Brageprisen og Uprisen. «En innsiktsfull roman (...) Den gir stemme til de mange som er vokst opp med to eller flere kulturer», skrev juryen i Kulturdepartementets kåring.





Omslag: «Hør her'a» Gulraiz Sharif «Hør her 'a» av Gulraiz Sharif er tildelt Kulturdepartementets debutantpris for barne- og ungdomslitteratur (Cappelen Damm)

– Da jeg skrev boka, hadde jeg et ønske om å nå bredt ut og få oppmerksomhet. Men i skriveprosessen er man jo nervøs og redd for at ingen skal bry seg om det du skriver.

– Men jeg har vært heldig. Boka fikk kjempefine anmeldelser, den fikk mye mye positiv omtale fra bokbloggere og bokstagrammere, og veldig mange lesere har likt boka, sier Sharif.

– Og elevene mine synes det er veldig morsomt , de har kjøpt boka og vil ha signatur og personlig hilsen, sier lærer Sharif.

Jeg var Mahmoud i to år. Kalte kona «brur» og sånt — Gulraiz Sharif

«Hør her ‘a» forteller om 15-åringen Mahmoud og livet i et norsk-pakistansk miljø i Groruddalen. Bokas insisterende fortellerstemme var et resultat av «method acting», forteller forfatteren.

– Jeg var Mahmoud i over to år. Jeg gikk fullstendig «in character», kalte kona og barna for «brur» og sånt, og gjorde opptak av Mahmoud-stemmen på mobilen. Jeg var superenergisk. Nå har Mahmoud fått pris, så nå kan jeg legge ham bort. Det skal bli befriende. Han kan være ganske slitsom, innrømmer Sharif.

– Jeg skrev boka på mobiltelefon, tomlet den inn på en Samsung S 8 +. Det er kult at en bok som jeg har skrevet på mobiltelefonen har fått så stor oppmerksomhet, sier Sharif, som skrev på boka innimellom alt annet i dagliglivet:

I parkeringshuset på kjøpesenteret, i sofaen foran tv-en når ungene hadde lagt seg, om natta når han ikke fikk sove av alle ideene.

– Ideer og tekst kom til meg på løpende bånd, jeg måtte bare få tomlet det ned på mobilen. Men nå har jeg fått laptop. Den skal jeg skrive neste bok på. Og jeg skal ta meg god tid. To-tre år, kanskje? sier han.

Sharif er oppvokst på Grünerløkka og bor på Høybråten i Groruddalen. Han jobber som lærer på Gjellerås skole i Lillestrøm. Det har han tenkt å fortsette med.

– Det er gøy å være lærer. Du har liv og røre foran deg hele tida. Det er inspirerende, så jeg fortsetter, sier Sharif.

[ Mer om Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur: Bøker om transproblematikk er blant vinnerne ]

– Transpersoner er de tøffeste

Et sentralt tema i «Hør her’a» er kjønnsidentitet. Mahmouds lillebror på ti år liker å kle seg i jenteklær, og får hjelp av Mahmoud til å komme ut som transperson.

– Jeg ville ta opp transkjønnethet og leting etter kjønnsidentitet i boka fordi jeg har så stor respekt for transkjønnede. Jeg syns de er de tøffeste. De går på skolen og i nærmiljøet med hevet hode, og de har det ikke lett. I mange land blir de plaget og forfulgt. Boka er strevet i dyp respekt for transpersoner. Jeg heier på dem. Etter at jeg skrev boka, har flere transkjønnede tatt kontakt og takket meg. Det blir jeg ordentlig glad for.

– Nå venter den vanskelige andreboka. Prestasjonsangst har jeg jo. Det er klart jeg kan tenke «hva om jeg får slakt» «hva om boka blir en flopp». Men vi har vært gjennom så mye slitsomt det siste året, at det gidder jeg ikke gå rundt og være redd for. Så lenge jeg har det moro med å skrive, vil det gå bra, tror Gulraiz Sharif.

[ Prisnominerte «Lappjævel»: Samuel blir mobba av elevene og slått av læreren. Til det beste, mente Norge ]