– Kan jeg, en voksen cis-kvinne, skrive om ei trettenårig transjente? spurte forfatteren. Nå har kulturministeren gitt henne bokpris

– Jeg har tenkt veldig mye på dette med hvem det er som får lov å fortelle hvilke historier. Kan jeg, en voksen cis-kvinne, skrive om ei trettenårig transjente? spurte Line Baugstø da Dagsavisen intervjuet henne om barneboka «Jeg er Leona».

– Hvorfor skal ikke folk få kunne kalle seg kvinne om de opplever seg som det, selv om de er født uten livmor? — Line Baugstø

Boka handler om Leona, som er født som gutt, men som vet at hun er jente. Nå er Line Baugstø tildelt Kulturdepartementets litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur for boka. Prisen er på 50.000 kroner.

– For meg er det veldig rart at man er så opptatt av å mistro hverandre. Aggresjonen. Hvorfor skal ikke folk få kunne kalle seg kvinne om de opplever seg som det, selv om de er født uten livmor? Som om kjønn liksom er en begrensa ressurs man må verne om, sa Baugstø i Dagsavisens intervju da boka var helt fersk.

[ Hele intervjuet med Line Baugstø finner du her: – Kjønn er mangfoldig ]

Skeiv elleveåring

Bøker om kjønn var det flere av blant Kulturdepartementets prismottakere.

Tegneserieprisen på 50.000 kroner gikk til Nora Dåsnes for «Ti kvinner i hjertet». Den handler om Tuva på elleve år, som oppdager at hun er blitt forelska i venninna si. For «Ti kniver i hjertet» fikk Dåsnes også årets Ponduspris, delt med sin mednominerte, Jenny Jordahl.

– Da jeg bestemte meg for at hovedpersonen min skulle være en jente som blir forelska i en annen jente, bestemte jeg meg også for å vise at det ikke er noe problem, sa Nora Dåsnes da Dagsavisen intervjuet henne i forbindelse med Pondusprisen.

– Jeg tenker det er sunt med historier som viser at det ikke trenger å være vanskelig. Foreldre kan være støttende. Venner også. Man kan ha det akkurat like fint som man ville hatt det om man ikke var skeiv. Jeg ville veie opp for de tragiske historiene hvor alt er leit og vanskelig, sa Dåsnes også.

[ Hele intervjuet med Nora Dåsnes ser du her: – Homokampen er ikke ferdig. Det er fremdeles radikalt bare å være til stede som skeiv. ]

Multikulturell oppvekst

Kulturdepartementets debutantpris, også den på 50.000 kroner, gikk til Gulraiz Sharif for «Hør her’a!». Den var også nominert til Bokhandlerprisen, som Tore Renberg vant, og Brageprisen, som Beate Grimsrud fikk.

«Hør her’a» handler om Mahmoud på 15 år. Han har to problemer: onkel Ji kommer på besøk fra Pakistan, og må vises rundt i Oslo. Dessuten lillebror Ali, som heller vil være jente enn gutt. Med andre ord er kjønn og forventningene kulturer knytter til dem tema også her. Boka er skrevet i det Kulturdepartementets jury kaller «gjennomført multietnolekt, såkalt kebabnorsk».

– Egentlig er Mahmoud meg som 15-16-17-åring. Alltid kødde litt med ting, se alt med skråblikk. Drøy humor – men ikke for drøy. Jeg ville gjøre ham til en superhelt. Han er en god storebror, en god venn. Det var formålet med Mahmoud: Å gjøre ham til en du kan heie på. Unger trenger slike forbilder. Det er slike som gjør at vi kan leve sammen. Mahmoud er min lille superhelt også. Det folk har likt er måten han støtter broren på, sa Gulraiz Sharif da han ble intervjuet om «Hør her’a».

[ Hele intervjuet med Gulraiz Sharif finner du her: – Er jeg bare et one hit-wonder? ]

Insekter

Den andre tendensen blant årets prisvinnere, i tillegg til kjønn, er ifølge Kulturdepartementets jury «et økokritisk perspektiv», både i fagbøker og i skjønnlitteraturen.

I klassen for beste fagbok var det tre vinnere. Jannicke Wiik-Nielsen, Ole Mathismoen og Dag O. Hessen har laget «Tett på insekter og småkryp» sammen, og deler prisen på 60.000 kroner likt.

– Ei praktbok som gjennom ord og bilder vil gi en helhetlig og varig læreopplevelse for barn i mange aldre, skriver juryen i sin begrunnelse.

[ Intervju med Dag O. Hessen: Når virkeligheten domineres av ekkokammer, av fake news og fake science, er det desto viktigere at noen står fram og sier imot. At noen forklarer at sånn er verden faktisk ]

Fantasy, død, og klima

Klima og miljø er tema i «Klodeklubben»-serien. Jens Kristensen ble tildelt illustratørprisen på 50.000 kroner for sitt arbeid som illustratør av bøkene, som er skrevet av Ruth Lillegraven.

Bildebokprisen på 50.000 som deles likt, gikk til Rebecca Wexelsen og Camilla Kuhn for «Ulf er uvel». Den handler om en gutt som konkluderer med at han dessverre er død. Men kan det stemme?

Oversetterprisen på 50.000 gikk til Agnes Banach for oversettelsen av «Volveren: Det siste ønsket» fra polsk.

[ Flere litteraturnyheter, forfatterintervjuer og bokanmeldelser i Dagsavisens bokseksjon ]