Superrask Wonder Woman-premiere på TV

Superheltfilmen «Wonder Woman 1984» har gått på kino med sterkt redusert kapasitet i drøye to måneder når filmen får premiere på HBO Nordic i slutten av mars.

Sterkt forsinket

Strømme-premieren av filmen er del av WarnerMedias korona-tilpassede strategi, hvor nye filmer får premiere samtidig på HBO Max kino i USA og slippes på strømmetjenester som HBO Nordic etter kort tid på kino i andre regioner. Det er ikke kjent om filmen før strømmelansering blir tilgjengelig som kjøpefilm på andre konkurrerende strømmetjenester i forkant.

Oppfølgeren til den populære «Wonder Woman» fra 2017 med israelske Gal Gadot i hovedrollen er blant de mange filmene som har fått utsatt premiere en rekke ganger siden koronapandemien rammet samfunn og kinobransjen verden over i mars 2020.

Tidligere på nett

Filmen ankommer på HBO Nordic den 26. mars. Her befinner Wonder Woman/Diana Prince seg på åttitallet, hvor hun lever mest mulig i sivil inntil nye farer tvinger henne til aksjon.Filmen er i likhet med den første regissert av Patty Jenkins, mens rollelista inkluderer navn som Chris Pine i rollen som Steve Trevor, Kristen Wiig spiller the Cheetah, Pedro Pascal er Max Lord, mens Robin Wright gjentar rollen som amasonen Antiope.

Den første filmen om denne kvinnelige superhelten ble i sin tid bedre mottatt og en større suksess enn de andre nyere Warner Bros-filmene om DC-superheltene Supermann, Batman og Justice League som kom på 2010-tallet.

«Wonder Woman1984» var dermed forventet å bli en ny blockbuster-suksess, men har fått skuffende og lunkne anmeldelser av kritikerne. Dagsavisens anmelder ga filmen en treer på terningen, og konstaterte om at den «er en skuffende oppfølger, og en viktig lærepenge om å være forsiktig med hva vi ønsker oss».

Filmen er like fullt en del av WarnerBros og DCs satsing på superheltfilmer, en franchise som i likhet med TV-seriene hentet fra samme univers skal bli tilgjengeliggjort på strømmetjenesten HBO Nordic når den relanseres her til lands som HBO Max kommende høst.

Filmserien om de klassiske amerikanske superheltene inkluderer også regissør Zack Snyders opprinnelige versjon av «Justice League» i neste måned. Filmen er hans nyredigerte og omklippede versjon av den også lunkent mottatte filmen fra 2017, som Joss Whedon i sin tid tok over regien av da Snyder måtte forlate innspillingen av personlige årsker.

Den filmversjonen som Zack Snyder opprinnelig ville lage har blitt en realitet blant annet etter at ihuga fans har aksjonert på nettet, og ryktene har gått om at Snyder hadde helt andre ambisjoner for sin filmfortelling om heltene noen vil huske som Lovens Voktere fra tegneserienes gullalder på 1970- og 1980-tallet. Nylig ble disse ryktene bekreftet, da traileren til filmen ble lansert, og avslørte flere klassiske superskurker.

Den 18. mars får fansen endelig oppfylt ønsket om å se Snyder-versjonen, når «Zack Snyder's Justice League», som byr på Superman, Batman, The Flash, Aqua-Man, Cyclops og Wonder Woman i samlet flokk - slippes på HBO Nordic den 18. mars - altså en drøy uke før «Wonder Woman 1984» blir tilgjengelig på samme strømmer.

Den som liker TV-seriene fra DC Universe om de samme heltene kan glede seg til serienyheten som kommer på HBO Nordic 24. februar - «Superman & Lois». Som tittelen forteller handler den om Supermann og journalist Lois Lane, som i denne nye dramaserien er gift og har fått barn.