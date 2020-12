True North er den norske produksjonspartneren for de to «Mission Impossible»-filmene med Tom Cruise som hittil er spilt inn i Norge, med refusjonsstøtte fra den norske insentivordningen.

Torsdag offentliggjorde Norsk Filminstitutt listen over søkerne til insentivordningen for 2021. Her er en av søkerne spillefilmen «Scorpio», med True North som søker, og med «USA» oppgitt som hovedproduksjonsland.

«Libra» var dekknavnet til «Mission Impossible 7» i søknadsrunden til insentivordningen ifjor.

Scorpio, eller skorpionen, er stjernetegnet som følger etter Libra - vekten - i dyrekretsen.

Da Tom Cruise forlot Vestlandet etter innspillingen av «Mission Impossible 8» i høst, sendte han en videohilsen der han lovet å komme tilbake til Norge for å spille inn neste film i serien, og takket norske myndigheter for tilretteleggingen.

True North Norway ved Tor Arne Øvrebø sier i en SMS til Dagsavisen at han ikke kan uttale seg om prosjektet «Scorpio».

Insentivordningen tilbyr 25 prosent refusjon på utgifter internasjonale produsenter har ved innspilling av film og tv-serier i Norge.

Det ble anslått at innspillingen av «Mission Impossible 7» la igjen over 200 millioner kroner i Norge. Innspillingen ble tildelt 50 millioner kroner gjennom insentivordningen.

I 2017 ble scener til «Mission Impossible 6» spilt inn ved Preikestolen i Rogaland, med drøyt seks millioner kroner fra insentivordningen.

True North har også vært norsk linjeprodusent for en rekke andre internasjonale filminnspillinger.

Totalt elleve spillefilmer og dramaserier har søkt på refusjonsordningen for 2021, ved fristen som gikk ut i november.

Norsk Filminstitutt har ikke oppgitt hvor mye hvert enkelt prosjekt har søkt om, men tilsammen oppgir søkerne at de vil bruke 991 millioner kroner på opptak i Norge. Rammen for insentivordningen er på 68.6 millioner kroner for neste år.