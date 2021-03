Lars og Selma (Selma Moren)

Ukas episode: Å miste noen

Hva er sorg? Går den noensinne over? Og hva kan man gjøre, når noen man er glad i, står midt oppi den? Kollega Thale er på besøk i studio, for å snakke om hvordan det var for henne da en hun var glad i gikk bort.

Hør også på Acast, Spotify og Itunes

