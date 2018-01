Innenriks

Årsaken er at Fellesforbundet ønsker å finne en endelig løsning på den årelange striden om dekking av reise, kost og losji i industrien i kjølvannet av den såkalte verftssaken, forklarer forbundsleder Jørn Eggum.

– Et enstemmig forbundsstyre var tydelig på at vi ikke har tro på at vi vil få løst denne saken gjennom et samordnet oppgjør. Det er ikke av vond vilje, men fordi vi mener et forbundsvist oppgjør på best mulig måte vil ivareta våre medlemmers interesser, sier Eggum.

En endelig beslutning om oppgjørsform blir ikke tatt før LOs Representantskap møtes i slutten av februar, men erfaringsmessig vil det Fellesforbundet beslutter, være førende for resten av LO-forbundene.

Vil beholde konfliktrett

Som Dagsavisen skrev i går, har flere LO-forbund tatt til orde for at vårens hovedoppgjør bør foregå samordnet. Handel og Kontor, som er LOs tredje største forbund, har på sin side ønsket seg en slags hybridløsning hvor samordnet oppgjør kombineres med lokale tilpasninger. I så fall vil forhandlingene foregå sentralt mellom LO og NHO, fremfor mellom hvert forbund og deres motparter. Argumentet har vært at en slik oppgjørsform vil øke sannsynligheten for å få gjennomslag for forbedringer i den avtalte pensjonsordningen (AFP), som står øverst på kravlisten til flere av forbundene i privat sektor. Sist gang LO gikk sammen om et samordnet oppgjør, var i 2008. Også den gangen sto kampen om AFP-ordningen.

Eggum gjør det klart at han heller ikke ser for seg en hybridløsning slik Handel og Kontor foreslår.

– Det innebærer at vi ikke har konfliktrett på tilpasningsforhandlingene, og på mange måter gir vi da arbeidsgiver vetorett. Det hadde gjort det umulig for oss å oppnå seriøsitetskravene om reise, kost og losji.

Han har likevel tro på at LO vil få presset gjennom pensjonskravet.

– Jeg oppfatter at AFP-ordningen står sterkt i industrien, og det å få utviklet den kan vi gjøre på en like god måte gjennom et forbundsvist oppgjør. Vi har ikke vedtatt innretningen på AFP enda, men det er naturlig at LO-systemet er med i utviklingen av den. Forskjellen nå er bare at vi gjør det gjennom ett forbund, sier Eggum.

– Nasjonal interesse

Leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor skriver i en epost til Dagsavisen at hun respekterer at forbundsstyret i Fellesforbundet har tatt en annen avgjørelse enn det HK har, men at hun skulle ønske Eggum og resten av landsstyret konkluderte annerledes.

Ifølge Sundnes tilsier pensjonskampen at hele LO går inn i forhandlingene med samlet kraft.

– Med tanke på at både AFP og tjenestepensjon ligger i potten, mener vi det ikke er hensiktsmessig med en forbundsvis oppgjørsform, særlig fordi begge disse spørsmålene er av nasjonal interesse, skriver Sundnes.

Til Eggums påstand om at forbundene sier fra seg konfliktretten ved et samordnet oppgjør, skriver Sundnes følgende:

– Det kommer an på hvordan forhandlingene rigges. Noen ganger trenger en hele LO-fellesskapet. Det mener jeg vi gjør når det kommer til AFP og tjenestepensjon. Men jeg mener også at Fellesforbundet trenger oss med hensyn til sosial dumping. Om Fellesforbundets motpart kjenner sin besøkelsestid leverer de før oppgjøret, for vi står mer enn gjerne skulder ved skulder med Fellesforbundet i kampen mot sosial dumping.

Krever økt kjøpekraft

Dersom det blir et forbundsvist oppgjør, er det Eggum som kommer til å lede forhandlingsdelegasjonen for frontfaget, i betydningen konkurranseutsatt industri. Disse forhandlingene legger grunnmuren for de følgende forhandlingene i privat sektor.

Foruten dekking av reise, kost og losji og forbedringer i AFP-ordningen, har Fellesforbundet satt som krav at kjøpekraften økes.

– Nå er vi tøffere og sier at det er rom i norsk økonomi for å øke kjøpekraften. Det er et spenstig krav, for det innebærer å slå prisstigningen, sier Eggum.