I Drammen går det hett for seg i politikken med beskyldninger om løgn.

Harald Wessel-Berg sørget for problemer innad i Drammen Høyre da han i desember stemte imot sin egen bystyregruppe i Høyre og sørget for at det ikke ble noen utvidelse av Marienlyst skole og at elever derfra må busses til Galterud i påvente av ny skole på Åskollen.

Gruppeleder i Drammen Høyre Tove Paule beskyldte Wessel-Berg for løgn, og for å ikke ha sagt ifra om hva han skulle stemme på forhånd.

– Harald Wessel-Berg hører ikke lenger til vår bystyregruppe. Dette var nok en gjensidig avklaring fra to parter, og dette valgte han selv gjennom en melding til ordfører, sier Tove Paule i dag.

Wessel-Berg opplyser at det var fra og med nyttår han sluttet å fungere som medlem av bystyregruppa til Drammen Høyre.

– Jeg er uavhengig av Høyres bystyregruppe, og ikke med på gruppemøtene, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Flertallet røk for Høyres forslag

Han har også gjort det klart at han stiller til valg på lista til Nei til bompenger i Drammen. Han er imidlertid fremdeles medlem i Høyre.

– Kommer han på toppen til den lista, som skal leveres innen mandag 1. april kl. 12, må han melde seg ut av Høyre, sier gruppeleder i Drammen Høyre Tove Paule til Dagsavisen Fremtiden.

Les også: Flertall for å utsette valg av tomt på Åskollen

Hun mener Drammen Høyre og Wessel-Berg har kommet til enighet om dette. Det mener ikke Wessel-Berg.

– Det har vi ikke blitt enige om. Jeg fikk en anmodning. Jeg er på toppen av bomlista som ble levert inn forrige onsdag, sier han.

Han har ingen planer om å melde seg ut av Høyre med det første.

– Dette er en tverrpolitisk liste, en aksjonsliste. Jeg er Høyre-mann og føler meg hjemme i Høyre, sier han.

– Kommer du til å melde deg ut dersom du blir valgt inn for Nei til bompenger i bystyret i Drammen?

– Det er lenge til, så vi får ta en ting om gangen. Jeg forholder meg til nåtiden, så får vi se hvordan det blir i høst og neste år.

Les også: Drammens Tidende har mistet sju redaktører på fem år