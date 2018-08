Innenriks

Paul Simmons var 25 år gammel da han fikk i seg heroin og døde av nedkjøling i et badekar på et hotell midt i Oslo sentrum i februar 2015. I ukene før han ble funnet livløs ble kontoen hans tappet for nær 800.000 kroner.

I rettssaken som ble avsluttet i begynnelsen av juli, ba påtalemyndigheten om langt strengere straffer for de to tiltalte. Påtalemyndigheten mente at 35-åringen burde dømmes til forvaring i 21 år og at passende straff for 38-åringen var fengsel i 17 år.

Mens påtalemyndigheten mente de to handlet med forsett, kom Oslo tingrett fram til at de to kameratene skal straffes for å uaktsomt ha forvoldt en annens død, skriver VG.

Begge de tiltalte har nektet straffskyld for drap, men erkjent straffskyld for bedrageri. 35-åringen har også delvis erkjent straffskyld for voldtekter. Mannen er tidligere straffedømt for vold mot tidligere samboere og ekskjærester.

I retten erkjente de to mennene at de bevisst hadde svindlet 25-åringen, men påsto at dødsfallet var en ulykke. Den ene av de tiltalte forklarte at han hadde kjøpt heroinet som Simmons fikk i seg, i den tro at det var kokain.

De var også tiltalt for drapsforsøk mot en mann i 50-årene fra Oslo. Påtalemyndigheten ba imidlertid om frifinnelse på dette punktet ettersom det ikke kunne sannsynliggjøres at mannen ville dødd dersom politiet ikke hadde kommet til stedet. Begge ble imidlertid dømt for å ha ranet mannen. (NTB)