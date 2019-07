I løpet av årets seks første måneder har det vært en nedgang i volum på 13 prosent og en økning i verdi på 3,1 milliarder kroner, tilsvarende 7 prosent, målt mot samme periode i fjor, ifølge tall fra Norges sjømatråd.

– Norge har aldri før eksport sjømat for så store verdier i et halvår. Norsk laks står for omtrent to tredeler av verdiveksten dette halvåret, og vi ser også en fin verdiøkning blant annet i skalldyreksporten, sier Tom-Jørgen Gangsø, som er direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Laks trekker opp

Første halvår ga sterk vekst for laks. I løpet av perioden ble det eksportert 506.000 tonn laks for 34,6 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 5 prosent målt i volum, mens verdiveksten var på 2,1 milliarder kroner, tilsvarende 6 prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

– Vi har hatt en sterkere produksjonsvekst av laks første halvår enn det som var forventet ved starten av året. Samtidig har vi hatt en etterspørselsvekst, spesielt fra EU og Asia. Etterspørselsveksten, sammen med en svak krone, forklarer dermed hvorfor vi også har hatt en prisvekst, samtidig som volumene har økt, sier Gangsø

Det var samtidig en sterk verdiøkning for eksport av ørret, kongekrabbe og makrell, hvor makrelleksporten har hatt sitt sterkeste første halvår noensinne.

I juni eksporterte Norge 163.000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Volumet falt med 19 prosent, men verdien er på samme nivå som på samme tid i fjor.

– Bidrar til verdiskapning

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er strålende fornøyd med nok en rekord for norsk sjømateksport.

– Nok en rekord for norsk sjømateksport, det har vi all grunn til å være stolte av! Sjømatnæringen bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser over hele landet, og målet er at næringen skal fortsette å vokse. Som sjømatminister jobber jeg for dette hver dag. Eksportverdien for sjømat har økt de siste årene, men må vi fortsette å jobbe for volumvekst, slik at næringen skal kunne utvikle seg videre, sier Nesvik.

Han fremhever samtidig har det er rekordverdi for norsk makrell, og mener det viser at norske eksportører og Sjømatrådet gjør et godt markedsarbeid.