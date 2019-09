Tajik vil bytte ut kommersielle sykehjem med ideelle

– Vi ser at anbudsprosessene er mest opptatt av pris, og at de ikke klarer å se betydningen av de private ideelle som vil yte best mulig velferd til brukere. Hver krone til de ideelle sykehjemmene går til velferd for brukerne, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til Vårt Land.

Tajik sier konsekvensen av hennes forslag er at kommersielle aktører kan forsvinne helt noen steder.

I neste bystyreperiode i Oslo går kontraktene til ni kommersielle sykehjem ut. Disse skal overtas av ideelle aktører eller av kommunen dersom Ap får det som de vil.

Les også: Terje Søviknes: – Det er greit å tjene penger her i landet. Det må også gjelde i velferden

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og handel, som organiserer flere kommersielle sykehjemsselskaper, sier følgen av Tajiks politikk kan bli at kommersielle aktører flykter landet på grunn av usikre utsikter for kommersielle sykehjem.

– Driftsmarginene innenfor helsebasert omsorg og sykehjem er på 2 prosent. Det er helt på grensen av det man kan klare å drive med, sier Kaltenborn.