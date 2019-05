Som Dagsavisen tidligere har skrevet, har Vy i dag kun én daglig avgang med forbindelse til kontinentet. Den går fra Oslo S til Göteborg tidlig på morgenen.

I tillegg opplyser Vy at de trafikkerer strekningen Trondheim-Östersund.

– Det stemmer ikke, protesterer en av Dagsavisens lesere.

– Vy går bare til Storlien, det vil si riksgrensa. Der må en bytte til et svensk tog, forteller vedkommende.

Til sammenligning har svenske SJ følgende avganger til utlandet:

Stockholm-Oslo, Stockholm-Narvik, Göteborg-Halden, Stockholm-København, Göteborg-København.

I fjor begynte SJ dessuten med sommertog på strekningen Narvik-Kiruna, noe som innebar en økning fra to til tre daglige avganger.

Annenhver time

Dette er likevel bare den spede begynnelsen, skal vi tro Dan Olofsson, chef upphandlad trafik i SJ. Slik kan/vil SJs utenlandstilbud etter hvert bli, opplyser han:

* Når arbeidet med nytt kontaktledningsanlegg på Kongsvinger-banen er ferdig i 2021, vil SJ begynne å kjøre tog annenhver time på strekningen Oslo-Stockholm.

* Flere tog bygges nå om slik at de kan settes inn i trafikken til og fra Danmark, mellom Stockholm/Göteborg og København. På sikt blir det også tog til Odense.

* På sikt vil SJ kjøre tog på strekningen Oslo-Göteborg-København. Pågående arbeider som øker kapasiteten og redusere reisetida, vil åpne for det.

* «Om forutsetningene faller på plass», vil SJ fra 2020 kjøre tog Oslo-Göteborg som korresponderer med SJs hurtigtog videre sørover.

* Så fort Meråkerbanen blir elektrifisert, slik Stortinget har vedtatt, lover SJ direktetog mellom Stockholm og Trondheim.

* Også nattog mellom Stockholm og Trondheim er noe som «bør kunne realiseres», mener SJ.

* Når Femern-forbindelsen mellom Danmark og Tyskland står ferdig rundt 2030, vil SJ begynne å kjøre tog til Hamburg.

* I samarbeid med andre selskaper kan det dessuten bli aktuelt med tog til også andre land.

SJ jobber også for å styrke nattogtilbudet sitt. Kanskje også til Trondheim. Foto: Alexander Pihl/SJ

Enorm reiselyst

SJ blir motivert til å styrke togtilbudet sitt av det Olofsson omtaler som en «fantastisk utveckling av tågresandet».

– Bare i første kvartal i år økte bruken av tog i Sverige med 8 prosent, og interessen for reiser til utlandet øker mange ganger mer. Antallet reisende fra utlandet som reiser i Sverige, har siden 2013 økt med nesten 50 prosent. I løpet av 2018 gikk salget av interrailbilletter i Sverige opp med cirka 60 prosent sammenlignet med tidligere år. I løpet av første kvartal i 2019 har salget økt med over 40 prosent fra 2018, og høysesongen er i andre kvartal, forteller Olofsson.

– På bakgrunn av det gjør SJ allerede i år tilpasninger i rutetabellen fra desember, for å få flere forbindelser Skandinavia-Hamburg, blant annet for nattoget Stockholm-Malmö. SJ undersøker også hvilke muligheter det er for økt nattogtrafikk. Vi mener det er fullt mulig å kjøre nattog for eksempel Oslo/Stockholm-København-Hamburg/Köln/Brussel, men det er hindringer i dag som gjør at det ikke går uten investeringer i nye tog eller opprustning av eksisterende tog.