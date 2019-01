– Det er ingen tvil om at Ullevålalternativet burde vært grundig utredet. Siden verken Helse Sør-Øst eller Høie har klart å ta det ansvaret, har vi tatt det til Stortinget. Denne avgjørelsen må ikke bli endelig, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad. Alternativ plassering på Ullevål skal også belyses, men det blir ingen full utredning ifølge Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst.

Kaski etterlyser nå at flere partier tar et klart standpunkt i saken.

– Nå må Arbeiderpartiet komme på banen og vise at de lytter til et samlet fagmiljø og alle fagforeningene, og støtte forslaget vi har lagt på bordet. Det samme gjelder Venstre og Frp. De har vært tydelige lokalt. Nå må de være tydelige i regjering, sier hun.

– Kan stå om liv og død

Selv om styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad, mener Kaski at kampen ikke er tapt.

– Det er helt uforståelig for meg at foretaket og regjeringen ønsker å gå videre med et prosjekt som har mottatt så alvorlig kritikk. Fagfolkene advarer om at det i ytterste konsekvens kan stå om liv og død.