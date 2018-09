Støre om regningen for ekstra ferieuke: – Er derfor vi mener de som har mest, bør betale mer i skatt

Innenriks

Å vurdere en ekstra ferieuke for barnefamilier er å bevege seg i stikk motsatt retning av det statsminister Erna Solberg har vært opptatt av å forfekte det siste året. Jobb nummer én er å sikre et bærekraftig samfunn. Det betyr at flere – ikke færre – må inn i arbeidslivet for å sikre finansieringen av velferdsgodene våre, sier stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Skatteintekter

Ap-leder Jonas Gahr Støre har hentet inspirasjon fra sine svenske kamerater. Forslaget som Sveriges statsminister Stefan Löfven lanserte for tre uker siden, var en ekstra ferieuke for 900.000 barnefamilier. Det vil si de med barn mellom 4 og 16 år.

Støre er klar på at tiden for nye velferdsreformer slett ikke er over. Det sa han i sin innledning til debatten på landsstyremøtet i partiet tidligere denne uken.

– Reformen med en ekstra ferieuke er en dramatisk kostnadsøkning på den ene siden og et fravær av bidrag til skatteinntekter på den andre. Regnestykket går rett og slett ikke opp, mener Pettersen.

Det anslås at reformforslaget vil koste den svenske staten 5,6 milliarder kroner. For Norge kan det dreie seg om rundt halvparten både i omfang og kostnad.

– Det er denne typen fellesskapsløsninger som koster. Men det er derfor vi mener at de som har mest, også bør betale noe mer i skatt. Vi vet jo at dette er investeringer som betaler seg over tid, sier Støre.

Ikke bare å plusse på

Pettersen er for øvrig helt med på og enig i at velferdsstaten hele tiden må justeres for å tilpasses virkeligheten. Derfor mener han også at svaret ikke utelukkende er økte velferdsordninger.

– Vi må se på innretningen og prioriteringene innenfor den totale pakken med velferdsordninger. Det nytter ikke bare å plusse på, understreker Pettersen.

– Derfor tror jeg det Erna Solberg også forfekter gir gjenklang i opinionen. Det er ikke fornuftig å fortsette som før når det blir flere eldre for hver arbeidstaker og lavere oljeinntekter i årene framover. Vi må finne et system som er godt nok for de som har behov for det, sier han.



Tage Pettersen (FOTO: NTB Scanpix)

Henger ikke sammen

Høyre-politikeren, én av tre fra partiet i Stortingets familie- og kulturkomité, tegner et bilde av et Ap som tradisjonelt har vært opptatt av å få regnestykkene til å henge sammen.

– Nå ser vi stadig flere eksempler på at dette ikke er like viktig lenger, sier Pettersen, og nevner blant annet utspillet fra Støre om kommuneøkonomi på partiets landsstyremøte.

Støre varslet at Ap vil foreslå mellom tre og fire milliarder kroner mer til kommunene neste år enn det regjeringen gjør for å oppfylle velferdsløfter spesielt for barnefamilier. (ANB)

