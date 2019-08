Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Fra nyttår mister landets bussjåfører retten til å reise gratis i eget fylke. Frikortet som gis både sjåfør og resten av familien, skal skattlegges.

For enkelte kan det innebære en ekstraskatt på over 20.000 kroner, mens andre slipper billigere fra det.

Vanlige folk rammes

Nå krever stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svar på hvor mye en gjennomsnittlig bussjåfør i henholdsvis Møre og Romsdal, Nordland og Akershus må betale ekstra i skatt som følge av skattleggingen av fribilletter for seg selv og sin familie.

Han vil også ha svar på hvor mye staten vil hente inn totalt på en slik skattlegging av fribilletter. Det som på økonomispråket kalles proveny.

– Med dette viser regjeringen nok en gang at den ikke lytter til vanlige arbeidsfolk. Senterpartiet har flere ganger advart mot vedtaket og har tre ganger fremmet forslag om å reversere det. Jeg vil be statsråden gjøre rede for konsekvensene vedtaket har for den enkelte sjåfør. Det må fremlegges et regnestykke som tar utgangspunkt i at alle sjåfører fortsatt ønsker å motta fribilletten og eventuelt et annet regnestykke som tar utgangspunkt i at noen ønsker å frasi seg fribilletten og det verditap dette vil utgjøre for dem, skriver Gjelsvik i begrunnelsen for det skriftlige spørsmålet.

Slår ulikt ut

Sp-representanten mener dette vil slå svært ulikt ut.

De som har den høyest beregnede fordelen av dette, er samtidig blant de som har det dårligste tilbudet, som i et fylke som Møre og Romsdal.

– Her er den beregnede verdien veldig høy, mens tilbudet ikke er like bra som i Oslo. Regjeringen må være ærlige på hva dette vil bety for den enkelte bussjåfør og dens familie, sier Gjelsvik til FriFagbevegelse.

– Det er ikke bare snakk om en forenkling av et system. Dette handler om lommeboka til den enkelte. I tillegg er det snakk om en teoretisk beregnet fordel, uten at man nødvendigvis benytter seg av fordelen, legger han til.

Gjelsvik mener dette rammer en gruppe som har et tøft yrke, har et stort press på lønns- og arbeidsvilkår, og ugunstige arbeidstider.

Frasagt seg tillegg

Sp-representanten på Stortinget mener dette også rammer en yrkesgruppe som i forhandlinger har frasagt seg økning i lønn for å være med på å ivareta en slik ordning som fribillettene er.

– Så blir dette bare rappet vekk og skattlagt uten at man har fått noe tilbake. Det er et rent røveri fra regjeringen sin side. Nok en gang er det vanlige arbeidsfolk som får en smell, mens de som har det godt fra før har fått de største skattelettene med dagens regjering, mener Gjelsvik.

Skattleggingen av fribilletter har møtt en massiv kritikk fra både arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden, i tillegg til at revisorer mener det vil være vanskelig å etterleve.

Det ble foreslått innført i fjor, men ble da utsatt etter massivt press fra blant annet landets buss-selskap. (FriFagbevegelse)

