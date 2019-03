Av Gunnhild Hokholt Bjerve

Statsminister Erna Solberg (H) avviste alle anklager om at det var feil at hun kommuniserte direkte med sin tidligere statssekretær, First House-partner Sigbjørn Aanes, da hun ble spurt om saken i Stortinget onsdag.

Aanes tok fri fra First House-jobben for å hjelpe sin venn Tor Mikkel Wara da han gikk ut i permisjon etter siktelsen mot samboeren for halvannen uke siden.

– Jeg synes statsministeren virker helt lobbyblind, sier Rødts Bjørnar Moxnes til NTB.

– Grunn til bekymring

I spørretimen prøvde både han og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentatte ganger å få Solberg med på en diskusjon om problematiske sider ved tette bånd mellom PR-bransjen og politikken.

– Ser ikke statsministeren at det er en problematisk utvikling der det går folk mellom politikk og PR? De selger sine kontakter, nettverk, kunnskapen om hvordan hun og jeg tenker, spurte Vedum og etterlyste mer ryddighet.

– Det gir grunn til bekymring at statsministeren ikke ser at det kan forstås som et problem, sier Moxnes, som minner om at First House hemmeligholder sine kundelister.

Direktekontakt

Aanes tok fri fra First House-jobben for å hjelpe sin venn Tor Mikkel Wara da han gikk ut i permisjon fra jobben som justisminister. Det skjedde samme dag som Waras samboer ble siktet for å ha stått bak bilbrannen utenfor familiens hus.

Dagsavisen har trykket SMS-kontakten mellom Aanes og hans tidligere kolleger ved Statsministerens kontor, inkludert Solberg, som viser Aanes har opptrådt som kontaktperson mellom Wara og SMK.

Solberg mener det er uproblematisk og viser til at hun som arbeidsgiver har et ansvar for hvordan Wara har det.

– Dette er et menneske i krise. Han har fått noen av sine beste venner til å hjelpe seg, sa Solberg.

Viste til habilitetsregler

Hadde det vært naboen eller fetteren hun måtte ringe for å finne ut hvordan medarbeideren har det, hadde hun gjort det, framholdt hun.

– Det insinueres at det er makt og informasjon som utveksles. Men vi har habilitetsregler og regler for saksbehandling, og ingenting av dette er berørt, sa Solberg, som understreker at hun aldri ville diskutert saker som er til behandling i regjering med SMK.

Hun tilføyde at kundene til First House og andre PR-byråer «betaler dyrt for ting man kunne fått gratis».

– Jeg synes vi som stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer skal ha så mye nærhet til folk at de vet de kan ringe og be om hjelp, sa hun.

