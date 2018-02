Innenriks

Av Mats Rønning

– Det er viktig å ikke undervurdere alvoret i den politiske situasjonen nå, sier Moxnes.

– Snittet av målingene for januar gir regjeringspartiene 85 mandater. Hadde det vært valg i dag, kunne de fått rent flertall og klart seg uten KrF. Det hadde blitt litt av en fireårsnatt, fortsetter han.

I en tale til Rødts landsstyre lørdag kommer Moxnes med en klar advarsel: Venstresiden må skjerpe seg.

Klandrer Ap

Oppfordringen rettes i særlig grad mot Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre.

– Arbeiderpartiet må innse at det var deres skyld at høyresiden vant valget. Ap gikk til valg på omtrent samme politikk som Høyre, og folk fikk ikke et tydelig valg mellom ulike retninger, hevder Moxnes.

Et lyspunkt ifølge Rødt-lederen er det tverrpolitiske samarbeidet på venstresiden i Oslo.

– At Høyre mistet byrådsmakten etter 18 år ved roret, skjedde ikke fordi Ap lyktes med å fri til Venstre eller KrF. Tvert imot. Det kom fordi det fantes et tydelig alternativ til Høyres planer for Oslo, mener han.

Velferd

For Rødt er det én sak som overgår de fleste andre, nemlig kampen mot det partiet kaller velferdsprofitører. Med dette menes private selskaper som henter ut store utbytter som tilbydere av offentlige velferdsytelser.

– Dette er et grunnleggende prinsippspørsmål. At Ap ikke klarer å være tydelige i denne saken, begriper jeg rett og slett ikke. Og jeg frykter at den kan koste rødgrønn side makta ved neste valg, om ikke Ap snart faller ned på riktig side, framholder han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Moxnes har også en utfordring til MDG og viser til at det er enkelte forskjeller på den politiske situasjonen i Oslo og på riksplan.

– En forskjell er at Senterpartiet må med. Det må MDG bare finne seg i, uansett hvor uenige de to partiene er om ulv, sier han. (NTB)