Presseekspert slakter SVTs kritikk av Sverigedemokraterna

Under SVTs partilederdebatt fredag kveld, som var den siste partilederdebatten før søndagens valg, sa lederen i SD Jimmie Åkesson dette da innvandring ble diskutert:

– Vi må stille oss selv spørsmålet – hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få jobb? Jo, fordi de ikke er svensker. De passer ikke inn i Sverige, og da er det vanskelig å få jobb. Da må man få forutsetninger for å bli nettopp svensk.

Han møtte sterk motbør, blant annet fra Centerpartiets leder Annie Lööf, men også fra TV-kanalen selv.

– Vi skal begynne med å si at Jimmie Åkessons uttalelse var grovt generaliserende, og SVT tar avstand fra den, sa SVTs debattleder Martina Nord like etter debatten.

– Uvant og fremmed

Det faller ikke i god jord blant pressekolleger i Norge.

– SVTs rolle som allmennkringkaster er ikke å ta standpunkt i denne typen diskusjoner. Jeg mener det er helt uakseptabelt, uansett hva man måtte mene om Jimmie Åkesson. Man kan forundres over at Jimmie Åkesson kan si det han sier, og man kan mislike det, men SVTs rolle er å ha en partilederutspørring, og da må partilederne få lov til å si hva de mener, sier ekspert på presseetikk Gunnar Bodahl-Johansen til Dagsavisen.

Også lederen i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, har problemer med å forstå vurderingen SVT har gjort i dette tilfellet.

– Jeg mener det må være stor takhøyde i politiske debatter. Dette ville ikke skjedd i Norge. For meg fremstår uttalelsen fra SVT som uvant og fremmed, sier hun til Dagsavisen.

– Bør imøtegås i debatten

Bodahl-Johansen mener Åkessons uttalelser var godt innenfor ytringsfriheten.

– Noen ganger er det slik at det fremsettes faktisk uriktige påstander, eller udokumenterte, ærekrenkende beskyldninger, og da har man også i Norge et krav på seg til å understreke at dette er udokumenterte og ærekrenkende beskyldninger. Men disse uttalelsene i den svenske partilederdebatten havner ikke i denne kategorien, og i tillegg ble de sterkt imøtegått av Centerpartiets leder Annie Löof, som slo neven i bordet, bokstavelig talt. Det er i partilederdebatten Åkessons uttalelser skal imøtegås, ikke av SVT, sier han.

– SVT har begrunnet dette med at de tidligere er felt i Granskningsnämnden for ikke å ha tatt avstand fra generaliserende uttalelser fra politikere. Hva tenker du om det?

– Det er litt vanskelig å uttale seg om hvor parallell den saken er til dette, men jeg synes det er merkelig å kunne bli felt på det grunnlaget, svarer Bodahl-Johansen.

Heller ikke kringkastingsjef i NRK, Tor Gjermund Eriksen har særlig forståelse for SVTs håndtering av saken.

– Jeg kan ikke forestille meg at jeg kunne ha kommet på problemstillingen en gang. Det er utenkelig, sier han til NRK.

SD har i etterkant bedt om en beklagelse fra SVT, men divisjonssjef for nyhetene i SVT Ann Lagerkrantz har ikke villet komme med det.

– Vi mener det var riktig å markere, men vi ser fram til å få avgjørelsen vurdert. Det finnes ikke mye praksis på dette området. Vi forsøker å følge et regelverk som sier vi skal ta avstand fra grove generaliseringer. Nå blir det opp til granskningsnemden å bedømme om det er gjort feil, sa Lagerkranz, sier hun, ifølge NRK.

