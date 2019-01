Politiet om bortføringssaken: Ikke betal løsepenger

Politiet gikk offentlig ut med saken på en pressekonferanse onsdag.

– Når vi nå velger å gå ut med saken, skyldes det at vi, til tross for en bred og omfattende etterforskning, har behov for å komme videre, sier politiinspektør Tommy Brøske, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Øst politidistrikt.

Politiet bekrefter at det har kommet krav om løsepenger i form av kryptovaluta.

– Det siste sikre livstegn er fra onsdag 31. oktober. Slik saken står nå, har politiet rådet familien til å ikke innfri kravet, fortsetter han.

Ingen livstegn

Politiet opplyser at de ikke har fått noen livstegn fra kvinnen.

– Men vi har heller ikke mottatt noen tegn på at hun ikke er i live, understreker Brøske.

Videre forteller han at politiet kun har hatt begrenset dialog med den antatte kidnapperen, og de har ingen anelse om hvem det er.

– Gjerningspersonen har valgt en digital kommunikasjonsplattform som i svært liten grad muliggjør kommunikasjon. Det har ikke vært muntlig kontakt, sier Brøske.

Kvinnen skal ha blitt bortført fra hjemmet sitt i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog kommune i Akershus. Politiet ber om at personer som har vært i området onsdag 31. oktober, på morgenen eller tidlig formiddag, dagene i forveien eller som går tur i området regelmessig, om å melde seg.

– Den aktuelle dagen var halloween-dagen, og folk kan kanskje huske den bedre på grunn av dette, sier Brøske.

I hemmelighet

Ifølge Aftenposten, som først omtalte saken, har politiet etterforsket saken i full hemmelighet.

Ifølge VG er kravet om løsepenger i kryptovalutaen monero, som er laget på en måte som gjør at transaksjonene ikke kan spores.

Milliardformue

68-årige Anne-Elisabeth Falkevik Hagen er gift med Tom Hagen, som står på 172. plass på Kapitals liste over Norges rikeste personer med en anslått formue på 1,7 milliarder kroner – i hovedsak tjent på eiendom og salg av strøm.

Ifølge VGs opplysninger er det funnet en skriftlig beskjed på gebrokkent norsk i huset. Der skal det ha stått at 68-åringen ville bli drept dersom politiet ble kontaktet. Avisen skriver at politiet har brukt biler med falske skilter når de har kjørt til huset for å sikre spor – av frykt for kontraspaning.

Etter det Romerikes Blad forstår, er svært få kriminalsaker etterforsket i like stort omfang i nyere tid i Norge. Etterforskningen ledes av Øst politidistrikt med bistand fra Oslo politidistrikt, Kripos, Interpol og Europol.

Krise- og gisselforhandlertjeneste (KGF), som ligger under Oslo politidistrikt og har nasjonalt ansvar, er også involvert, skriver Aftenposten.

Svein Holden er bistandsadvokat for ektemannen Tom Hagen. Holden ønsker ikke å kommentere saken foreløpig, men opplyser til NTB at han skal holde en egen pressekonferanse om saken onsdag ettermiddag. Tidspunktet blir kjent på politiets pressekonferanse.