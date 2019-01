Hvem: Mímir Kristjánsson (32)

Hva/hvorfor: Slutter som nyhetssjef i Klassekampen for å bli for å bli bystyrepolitiker for Rødt i Stavanger.

Du slutter som journalist for å bli politiker. Men du kom til Klassekampen fra Rød Ungdom. Har du vært politiker hele tida?

– Nei, det har jeg ikke. Jeg har i alle fall ikke vært særlig partilojal. Jeg har drevet med journalistikk og det har vært gøy. Men alle journalister har jo et ståsted som de tar med seg, og jeg mener jo det samme i dag som jeg mente for to dager siden.

Hvorfor bytter du beite?

– Det er to grunner: Jeg har lenge hatt veldig lyst til å flytte hjem til Stavanger, og jeg har lyst til å bidra til at Stavanger skal ha et annet styre. Høyre har styrt byen siden jeg var ni år gammel, nå er det på tide å endre det.

Ved stortingsvalget i 2017 fikk Rødt 1,9 prosent. Ved kommunevalget i 2015 fikk partiet 1,3 prosent. Hva skal du gjøre for å få flere velgere?

– Jeg tror for det første at Rødt er i medvind over hele landet, og at det gir et godt utgangspunkt. Så må jeg få folk til å skjønne hva Rødts politikk er. Mange i Stavanger har et inntrykk av at Rødt er gale rabulister som løper rundt i gatene og lager kvalm, noe jeg jo selv har bidratt til i min ungdom. Men Rødts politikk handler om å få ned den økende ulikheten, gode arbeidsvilkår, og også lokalpolitiske spørsmål, som hvordan det skal gå med alle cruiseskipene?

Skal du kaste deg inn i bompengeopprøret?

– Nei. Men Rødt er mot bompenger og det er jeg og. Problemet er at kommunene tvinges til å bygge ut veier med bompenger fra Frp sentralt. Så går Frp lokalt ut i opprør. Det har blitt urettferdig for folk i Stavanger. Men det er en komplisert sak. Nei, hør så kjedelig jeg er blitt allerede!

Når folk stiger i gradene politisk, leter journalister med lupe etter pussige uttalelser og kritikkverdig aktivitet. Tåler din fortid dagens lys?

– Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har ment fritt og mye og sagt mye dumt. Jeg er ikke noe dydsmønster av noe menneske heller, en trenger ikke lete med lupe. Men det er et problem at det er altfor mange flinke gutter og jenter i politikken som ikke tør si hva de mener om vanskelige og vonde ting. Så jeg håper det kan være en styrke.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– «Den gamle mannen og havet» av Ernest Hemingway. Det var sånn jeg oppdaget Hemingway. Man lærer mye mer av skjønnlitteratur enn faglitteratur, det må man huske på som politiker.

Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å få være en hel dag sammen med datteren min. Du merker det ikke før hun begynner i barnehagen, men det er så lite vi får vært sammen. Et par stressa timer om morgenen og et par slitne timer på kvelden.

Hvem var din barndomshelt?

– Hahaha, det var Hannibal, generalen som kjempet mot romerne. Jeg heide og identifiserte meg veldig med ham. Jeg var en veldig nerdete tiåring.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg ikke alltid er like flink til å se hvordan andre folk har det. Jeg er litt selvopptatt.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Ja, hva gjør jeg ikke? Jeg går på byen med guttegjengen. Og det er utrolig deilig å ikke måtte tenke på at jeg skal hjem til et visst klokkeslett.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg tror jeg er villig til å gå i demonstrasjonstog mot Oslo-arrogansen. Det er så mye i Norge som bare handler om Oslo. Hvis en ser på næringspolitikk og sentralisering med Oslo-briller, så ser disse tingene veldig annerledes ut fra andre steder i landet. Dere aner ikke hvordan den oppleves der dere sitter i Oslo. Det er altså SÅ irriterende.

Skal du følge Sp-Vedum nå, som distriktspolitiker?

– Nei, ikke helt. Det er litt dumt å lage den motsetningen, men det er et problem at hovedstaden og resten av landet glir fra hverandre. Flere bør gjøre som meg og flytte hjem.

Er det noe du angrer på?

– Jeg har en syk mor, og jeg har bodd i Oslo i 15 år. Jeg angrer på at jeg ikke har vært der mer for henne.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Viking-trener Bjarne Berntsen, for å høre hva slags planer de har. Jeg er litt bekymra, de kjøper ikke nok nye spillere.